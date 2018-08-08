秦偉性侵案 法官斥：誘給工作硬上3女 事後無悔意重判8年

2018年08月08日 17:06 中時電子報 湯萱樂

秦偉被控性侵粉絲及造型師等8女遭求刑41年，台北地院下午宣判8年有期徒刑，審判長說明判決理由指出，秦偉以資深藝人身分，在火焚意外後刻意塑造樂於公益形象，以及給工作等誘因，強行對女子發生性行為，事後又不理睬，案發後毫無悔意，因此重判8年。

審判長指出，秦偉犯強制性交罪犯罪事實有三，一、99年六七月間，在被告信義路住處對造型師A女強制性交。二、99年夏天在被告信義路住處，對編劇C女強制性交。三、101年六七月間，在被告信義路住處對粉絲R女強制性交。

審判長指出：本院合議庭審酌被告利用自己的社經地位，以及被火紋身後恢復良好，積極參與公益營造的積極正面的形象，讓被害人放下戒心，不顧被害人反對其強制性交，過程中還不斷用「與被害人交往」、「給予演藝圈工作機會」等言語安撫被害人，事後再藉口忙碌不理，欠缺對女性身體自主的尊重。

又審酌被告否認強制性交，說不知道C女R女，毫無悔意犯後態度不佳，並審酌被告沒有前科、被告家庭生活經濟狀況、被害人的意見、檢察官的求刑意見，再審酌被告的犯罪動機目的等，就被告所犯下的強制性交罪各判處有期徒刑，應執行有期徒刑共八年 無罪部分。

另外被控性侵B女、E女、N女、F女、J女五名女子的部分，合議庭認為被害人說法與部分證據、常理不合，這部分無罪。

(中時電子報)