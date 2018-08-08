新竹果菜市場首次模範父親表揚活動

新竹果菜市場父親節─暨模範父親表揚聯歡活動8日在新竹市農產運銷公司登場，場面相當溫馨。（陳育賢攝）

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由新竹市蔬菜商業同業公會及果菜搬運包裝業職業工會共同主辦的「新竹果菜市場父親節─暨模範父親表揚聯歡活動」，8日在新竹市農產運銷公司登場，副市長沈慧虹親臨祝賀並代表致贈匾額表揚最年長的模範父親、高齡93歲的蒜頭大王祁新等3人，場面相當溫馨。

沈慧虹表示，她的父親也是種田人，她能體會做粗重工作靠體力搬重物及流汗做事情的爸爸的辛苦，尤其在果菜市場，每天清晨3點天都還沒亮，大家還在睡覺時就要到市場工作，提供市民物美價廉的蔬果，顧別人的肚子，犧牲與家人團聚，這都要感恩長期在市場內默默付出的爸爸們。

產發處長吳甲天表示，新竹農產運銷公司具有穩定市場供需，確保蔬果供貨量及品質，對民生需求的重要性，市府也將持續致力於果菜市場的維護及管理。

農產運銷公司總經理倪冠勛則指出，目前工程除已完成建築物耐震補強及周邊人行友善環境改善外，目前也正進行建築物外觀美化、周邊環境改善工程及建築物漏水修繕工程，將持續關心市場內各項營運管理，希望帶給各位市民朋友物美價廉的蔬果及更安全舒適的購物空間。

今天的表揚活動中，表揚了最年長的模範父親、高齡93歲的蒜頭大王祁新，其次是現年78歲水果大王施德松及70歲豆干大王溫超鳳，3人過去在蔬、果菜及搬運行業默默耕耘、努力奉獻，堪稱此行的翹楚。

其中施德松爸爸退伍後從事水果零售，晚上睡三角公園，日以繼夜辛勞工作，後來成為新竹地區第1位固定銷售水果到軍中的商販，目前水果事業由小兒子傳承，如今兒孫滿堂，含飴弄孫之際，仍不忘協助市場內的好友們。

(中時 )

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