蔡總統看這！保全被醉男活活打死 家屬淚訴：可管制一下？

2018年08月08日 17:12 中時電子報 林郁庭

警方訊後將動手打人張男等4人依傷害致死罪嫌移送。（資料照 譚宇哲攝）

新北市八里區6日晚間11時許發生命案，26歲張姓男住戶喝醉酒返家時與社區21歲楊姓保全發生口角，竟找來4名友人到警衛室圍毆楊男，導致楊男當場休克，送醫不治。楊姓保全的表哥發出逾1500字的長文，祈求蔡總統重視因酒後延伸出的問題，「包括酒駕撞死人、酒後亂鬧事，不管做了什麼事都可以說喝醉了，然後獲得減免刑期…」。楊姓保全的表哥希望他表弟的死，能引起大家注意，不要再繼續這樣惡性輪迴。

楊姓保全的表哥在臉書社團「爆料公社」發出千字長文感嘆，說他當保全的表弟因「酒」後釀禍，被糾眾徒手毆死。他表示，「只想讓這件事情更高調，希望我的表弟不要到了隔天、後天，就成為台灣新聞底下的殘渣，然後這五位兇手就可以馬上被世人忘記」。他不願大家遺忘了這件事，然後又只能繼續這樣惡性輪迴發生一樣的酒後發生社會事件。

表哥疾呼：「蔡總統，我希望今天您能夠有機會看到我這篇文章，我只想強調，我表弟的逝去，和酒脫離不了關係，請問您可不可以重視一下這些問題，一天到晚都是酒駕撞死人，不然就是酒後鬧事，到底有沒有辦法可以管制一下？一堆人喝酒後亂發酒瘋，做了什麼事情就通通都說不記得，不管做了什麼事都可以說喝醉了，然後獲得減免刑期，放出來、罰個錢，還不是繼續照喝，哪會怕，一整天都有一堆酒駕好幾次的被抓到！」

表哥更無奈地問「總統，您也不是第一天活在台灣社會吧？」表哥痛批，喝酒根本護身符，說個喝醉，我不是故意的，就可以打死人。表哥希望今天大家可以反省，讓這件事情別再發生在別人身上。他說，「到底要看我們這些家屬哭幾次？才能記得到底有多少人，因為法律的放縱，而讓每天都有家庭破碎？」

最後，表哥希望眾網友幫忙轉貼，因為目前關於他表弟的事情都還是有許多疑問，「我希望能夠借助社會大眾的力量，還給我表弟一個公道，讓一位年輕人就這樣死去，我是絕對不甘心的」。

(中時電子報)