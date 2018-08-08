高鐵便當換新裝 美食展亮相

高鐵便當新包裝今年9月起啟用。（高鐵提供）

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「2018台灣美食展」將於8月10日至13日在台北世貿一館熱鬧登場。台灣高鐵公司今年第四度參展，展出期間不僅推出展場限定、每個70元超值優惠的高鐵便當，還有高鐵便當及高鐵造型水超值優惠組合價只要90元，數量有限、售完為止，預定9月啟用的高鐵便當新包裝也將同步搶先曝光。

高鐵公司表示，為推廣清淡、養生又美味的高鐵便當，參觀民眾只要在高鐵攤位（A區506）累積消費滿200元，即可憑發票參加抽獎，有機會獲得高鐵免費乘車票兌換券；此外，還將定時舉辦高鐵商務車廂精選餐飲免費試吃活動，歡迎民眾蒞臨高鐵攤位搶購、嘗鮮。

台灣高鐵公司指出，配合「2018台灣美食展」舉辦，特別於展場販售三款美味的高鐵便當，口味包括「香滷肉排」、「香烤雞腿排」及「山藥蔬食（素食）」，原價每個100元，展場限定優惠價每個70元；高鐵便當均由高雄空廚精心製作，堅持食品安全，使用當季、非基因改造食材以及健康的烹調方式，同時採用環保木質便當盒增加吸水及透氣性，讓米飯更加香Q且保持食材的清爽感，是旅客美味餐食的最佳選擇。

此外，展出期間每日下午13時到16時，每個整點還將舉辦商務車廂餐點試吃活動。現場高鐵公司依照在地食材特色、推廣台灣本土品牌、照顧弱勢族群等條件，精心挑選出的多樣商務車廂甜鹹點心供民眾品嘗，另有台糖宏都拉斯高地小農咖啡試喝。希望藉此讓參觀民眾感受美好旅程、美味相伴的高鐵商務車廂優質服務。

為感謝參觀民眾對台灣高鐵的支持，憑當日高鐵攤位累積消費發票滿200元，即可獲得一次抽獎機會，以此類推；獎品包括標準車廂對號座免費乘車票兌換券、台灣高鐵旅遊精選書、高鐵腰包、高鐵鉛筆及高鐵資料夾等多項獎品，喜愛美食與鐵道文化的朋友，千萬不要錯過。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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