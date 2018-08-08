「假特產、真走私」金門岸巡攔截一批貨

2018年08月08日 17:26 中時 李金生

走私集團用當地牛肉乾、麵線等名產紙箱包裝掩護闖關。（李金生攝）

大陸走私香菇上岸，衝擊本地市場秩序。（李金生攝）

岸巡提醒指出，大陸劣質農產品通常都未經妥善處理，也可能含有鉛、硫、砷等有毒物質。（李金生攝）

金門岸巡隊長吳建冠強調持續打擊不法，嚴防在中元節、中秋節期間，再出現新一波走私潮。（李金生攝）

金門岸巡清點私貨，共有大陸瓜子415公斤、香菇234公斤及免稅香菸68條。（李金生攝）

金門岸巡隊昨（7）日下午在料羅碼頭查獲用當地牛肉乾、麵線等名產紙箱包裝，掩護走私的大陸瓜子和香菇、香菸一批，全案依違反〈試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法〉移送海關裁處，嚴防在中元節、中秋節期間，再出現新一波走私潮。

金門岸巡隊表示，由於「中元節」、「中秋節」將屆，市場需求量必然大增，走私集團也跟著蠢蠢欲動，因此在年度「安康專案」期間，特別加強查察作業，目標鎖定走私農漁畜產品。

昨天下午，料羅港安檢所幹員針對一批準備運往台灣的貨物執行貨物X光機查驗，發現其中12箱「金門特產」高粱酒糟牛肉乾、豬肉乾麵線的包裝箱顯得有些老舊，懷疑又是私梟搞「假特產、真走私」的把戲，打開一看果然都是掩護闖關的私貨，包括大陸瓜子415公斤、香菇234公斤及免稅香菸68條。

岸巡指出，依現行〈試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法〉第26條規範，旅客僅可攜帶少量自用大陸農產品（單項不得逾1.2公斤，總量不得逾6公斤)進入台灣本島，並禁止以「郵包」方式寄送。

岸巡提醒指出，大陸劣質農產品通常都未經妥善處理，也可能含有鉛、硫、砷等有毒物質，對人體呼吸系統及肝、腎均有重大危害，希望民眾切勿貪圖小利鋌而走險，以免觸犯法律和危害大眾健康。

(中時 )