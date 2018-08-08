300輛老車遊街爭生存權 路過高雄環保局 長按「叭叭」抗議新法

空汙新法嚴管10年以上老車排放標準，違者罰鍰扣牌引發車主不滿，全國老車司機自救會8日號召約300輛大型老車遊街至高雄環保局長按喇叭抗議，要求停止路邊攔檢，改以定點檢驗，暫緩劃設空品區。車隊行經澄清路自強路橋時大塞車。（王錦河攝）

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全國老車司機自救會8日號召約300輛大型老車遊街至高雄環保局長按喇叭抗議，表達老汽機車無罪、反對強制淘汰的心聲，車隊行經機場旁中安路時大塞車。（王錦河攝）
全國老車司機自救會8日號召約300輛大型老車遊街至高雄環保局長按喇叭抗議，表達老汽機車無罪、反對強制淘汰的心聲，車隊行經中山路美麗島站旁一度塞車。（王錦河攝）
車隊行經中正路一度塞車。（王錦河攝）
全國老車司機自救會8日號召約300輛大型老車遊街至高雄環保局長按喇叭抗議，表達老汽機車無罪、反對強制淘汰的心聲，車隊行經澄清路環保局時大塞車。（王錦河攝）
自救會在環保局門前演出行動劇，控訴嚴法加車貸壓得司機們喘不過氣。（王錦河攝）
自救會在環保局門前演出行動劇，控訴嚴法加車貸壓得司機們喘不過氣，表達老車無罪、反對淘汰的心聲。（王錦河攝）
約300輛大型老車遊街抗議，表達老汽機車無罪、反對強制淘汰的心聲，車隊行經中山路美麗島站旁一度塞車。（王錦河攝）

空汙新法嚴管10年以上老車排放標準，違者罰鍰、重則吊銷牌照引發車主不滿，全國老車司機自救會8日號召約300輛大型老車遊街「路過」高雄環保局，長按喇叭抗議，要求停止路邊攔檢，改以定點檢驗，暫緩劃設空品區。

全國老車司機自救會8日父親節號召約300輛大型老車遊街，包括大卡車、拖板車、拖吊車、甚至垃圾車都懸掛「老汽機車無罪、反對強制淘汰」、「今日逼我換新車、明日我們換政府」等紅白布條，浩蕩大型車隊從鳳山保華一路集結出發，行經小港機場旁中安路轉中山路時一度大塞車，途經中山路、中正路、澄清路，沿途不時出現塞車，最後「路過」環保局門前長按「叭叭」表達抗議，並在環保局門前演出行動劇，控訴嚴法加車貸壓得司機們喘不過氣的心聲。

自救會表示，今天官逼民反，老車遊街抗議是高雄歷年來最多大車同時跑上街頭的紀錄，從第1輛車出發到最後1輛車通過起點共花了約50分鐘，可見車隊浩蕩，司機們抗議政府新法讓他們快活不下去。

空汙法修法6月25日三讀通過，8月3日起生效，新法將嚴管10年以上老車排放標準，未按規定檢驗者，處6萬元罰鍰，屆期未改善者將吊銷牌照。高雄環保局表示，空汙新法是禁髒車而非禁老車，只要維修保養得宜，絕對可合法上路。

(中時 )

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