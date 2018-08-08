「酒糟女」身心俱疲 病況反覆難解

2018年08月08日 17:42 中時 陳志祥

為了舒服而在包包裡藏著大電扇、或是躲在家中吹冷氣自怨自艾，「酒糟」患者常常害怕與人接觸，偏偏這些負面情緒會加速體內產生發炎因子，加重病情，尤其在炎炎夏日想要控制「酒糟」如同一場大作戰！

台安醫院皮膚科主任曾德朋表示，夏季高溫炎熱，紫外線正熾，因為肌膚泛紅困擾而求診的病患增加，其中又以「酒糟」問題最大宗，門診量較平日多出3成。

酒糟的是「多因性」的肌膚疾病，包括環境刺激、表皮屏壁受損、免疫系統異常、基因遺傳、血管變化、蟎蟲寄生、神經性發炎反應與過度使用化妝、保品等都是潛在因素，因而產生紅斑、血管擴張、肌膚敏感與乾燥水腫。

曾德朋指出，酒糟發生部位大部集中在額頭、臉頰、下巴與鼻子下半部等臉部中央，臉紅的外觀像是喝了酒，好發在30至50歲，女性比男性出3倍，而酒糟鼻則是男性為多。

由於酒糟引發肌膚潮紅、丘疹、膿皰等病癥明顯，曾德朋說，這會直接影響一個人的「門面」，心理壓力接踵而來，造成自信低落、引發社交畏縮等惡化循環，往往讓患者忙於應付而身心俱疲。

一位曾德朋收治的女患者為了減緩酒糟的不舒服感，嘴巴含冰塊、再用冰塊敷臉，內外夾擊；也有一位資深病友Sammy對抗酒糟20年，曾經使用雷射治療，反而弄巧成拙、臉部紅了1個月。

曾德朋表示，治療最重要的2大原則是保溼、防曬。肌膚保養最重要的是簡單、簡單、再簡單為原則，最好是低敏、低刺激、成分單純，以收鎮靜效果，降低熱與腫的感覺。

(中時 )