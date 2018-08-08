讓愛大聲說出來 北市少年隊拍攝父親節影片

北市少年隊拍攝父親節影片「欲言又止的愛」，希望社會更重視親子溝通問題。(林郁平翻攝)

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北市少年警察隊結合父親節，推出「欲言又止的愛」宣導影片，邀請「一首搖滾上月球」紀錄片演出者李正德主演父親一角，希望藉由貼近真實的故事劇情，讓社會更重視親子溝通問題，對家人的愛不僅要放在心中，更要大聲說出來，家人間多一些傾聽與對話代替責罵，可以讓彼此的關係更為緊密。

警方表示，現代家庭父母親多為家中經濟支柱，因工作忙碌常無法與孩子好好相處，在不瞭解孩子的真正需求下，好意的關心提醒對青少年可能變成嘮叨與無理要求，而青少年處於成長摸索階段，不一定懂得主動表達自身想法或體會父母的感受，長久下來將造成親子關係的疏離，更可能讓青少年轉而尋求不正當管道以獲得認同感。

少年隊指出，要建立良好親子關係，「同理心」與「主動傾聽」非常重要，正因為對象是最親密的家人，溝通時要隨時檢視自己的語氣與態度，掌握「多聽少說」、「確認對方真正需要」、 「理性表達」等原則，同時站在對方立場設想，找到雙方共同點；如果真的遇到親子問題無法解決時，可以尋求專業管道協助，像影片中透過少輔社工的居中協調，挽回了原本瀕臨破碎的父女關係。

少年隊同時在這特別的一天，祝福全天下辛苦的父親「父親節快樂！」如有少年輔導問題及欲瞭解相關活動訊息，可至少年警察隊官網或臉書「少年花露米」粉絲專頁瀏覽查詢。

(中時 )

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