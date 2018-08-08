陳昭榮變身直播一哥！10年撒4千萬「學費」只花1年賺回來

2018年08月08日 17:19 中時 林淑娟

陳昭榮帶著媒體參觀他斥資1500萬打造的互動直播攝影棚。（林淑娟攝）

陳昭榮帶媒體參觀全新的互動直播攝影棚。（林淑娟攝）

陳昭榮與直播主持人。（翰成直播購物提供）

陳昭榮與直播主持人。（翰成直播購物提供）

陳昭榮與直播主持人。（翰成直播購物提供）

陳昭榮與直播主持人爆爆、「阿鴻」余政鴻。（翰成直播購物提供）

陳昭榮從本土一哥變身直播一哥，8日宣布成立《翰成直播購物》，直播頻道從原本的《阿榮嚴選》再擴張三個。陳昭榮帶著媒體參觀位於內湖的兩百多坪全新攝影棚、辦公室，也分享過往10年他在演員身份之外經營公司的經歷，坦言花了3、4千萬的「學費」，讓公司苦撐到現在，但經營直播購物一年多便有成，他笑說當年賠的都已經賺回來了。

8日是一年一度的父親節，被問怎麼過，他才想起原來今天是父親節，難怪早上有收到兒女傳給他的訊息，他的父親節願望很卑微，藉機向子女喊話：「請加我臉書好友，拜託！爸爸這邊有吃不完的東西噢！」原來他每次傳訊息給兒子、女兒，常常被「不讀不回」，想關心兒女的他還特地申請了臉書其他帳號加兒女，但每次都被發現後立馬遭移除。他說兒女來參觀公司時，一打開裝滿上千樣零食的倉庫，便興奮地說：「爸爸，好棒噢！我可以住在裡面！」

至於未來會不會培養兒女當直播主，陳昭榮笑說：「如果他們有興趣當然可以！但這條路很不容易，我的訓練也很嚴格的！」

直播事業經營有成，是否代表著將息影？他坦言現在根本已經沒有時間再拍戲，「也沒有所謂息影，是我已經沒有時間。人生就是這樣，當年意外走在路上，就進了電影圈，被阿亮（指蔡明亮）找去拍電影。如今離開舞台，也不囉唆，偷偷下去就好。什麼退休作品、代表作都沒有用，腳踏實地比較重要」！

陳昭榮去年四月一手打造《阿榮嚴選》直播頻道，6月起啟用的全新辦公室，以及被他稱為「旗艦棚」、斥資超過1500萬打造的的台灣首座互動直播攝影棚，都是8日才首度曝光，他帶著直播主持人爆爆、余政鴻、莉亞、Ming 、林品誼、Kathy及蕎蕎等人親自導覽，陳昭榮自豪地說：「我們領先業界至少一年以上」。他也宣布成立《翰成直播購物》，除了原有的《阿榮嚴選》外，即將再陸續增加《時尚嚴選》、《生活嚴選》、《旅遊嚴選》等直播頻道。陳昭榮笑說，五年之內他可能要打造100個攝影棚，才能符合他拓展直播市場的需求。

眼見頻道越開越多直播事業一飛衝天，陳昭榮卻笑說自己都是被逼的，原來他一手打造的《阿榮嚴選》，從商品審核開始就嚴格把關，加上又親自上直播主持，誠懇又親切的與觀眾互動，至今已販售超過5000種商品，業績強強滾，也因此讓廠商蜂擁而至，讓校長兼敲鐘的他即使每天只睡4到6個小時，偶爾靠辦公室沙發瞇一下，陳昭榮說：「八點檔培養的隨時可以秒睡技能，這時候就發揮功用」。

其中女性用品的部分，陳昭榮怕自己介紹起來公信力不夠，但又希望優質商品被看見，就只能建立專屬頻道來銷售，他也趁機公開呼籲招募主播，「不然再這樣下去，我真的不用睡了」。

(中時 )