辣媽黃瑄和《實習醫師》談姊弟戀

2018年08月08日 17:27 中時 洪秀瑛

黃瑄（右）和哈孝遠是大學同學。（民視提供）

黃瑄產後恢復得快。（民視提供）

演員群。（民視提供）

哈孝遠（左起）、吳東諺、黃瑄和徐謀俊。（民視提供）

黃瑄在今年5月8日生下兒子「Nolan」後，休息3個月瘦身13公斤，終於恢復身材，產後第一部戲是拍民視醫療戲劇《實習醫師鬥格》，她說第一次演喜劇變化好大，可以極致的無厘頭表現，也有很多想像空間可以發揮，重點是要演24歲徐謀俊的前女友更開心。

她沒有跟年紀比自己小的男生談戀愛，這次跟鮮肉戀愛，讓她笑到合不攏嘴，一聽到邀約馬上答應，新加坡籍的老公也全力支持，讓她十分感動。劇中搭檔徐謀俊看到黃瑄害羞表示，黃瑄根本看不出來剛生完Baby，很完美！導演爆料，有場要徐盯著黃瑄看，徐NG連連，最後求饒說「我會害羞啦」。

黃瑄找到褓母就可以安心出門拍戲，她說坐月子的憂鬱都散開了，這次回來拍戲，氣色超好，羨煞不少人。她大方分享瘦身秘訣，原來平常小孩是餵母乳，好像新陳代謝變好，加上搭配娘家益生菌，讓她過敏的症狀有明顯改善，心情好、睡得飽，身體狀態很快調整回來。

她笑稱照顧小孩比拍戲辛苦，時時刻刻被孩子綁著，完全是甜蜜的負擔，但一回到工作崗位就是一整天，等戲的時候盯著兒子照片看，讓她自覺有點傻，但自從拍戲之後，跟老公的感情也加溫，話題從兒子經到工作分享，果然女生有工作很重要。

這次飾演徐謀俊的前女友，黃瑄找到露背的紅色戰袍，一出場吸引不少目光，她說飾演有吸引力的前女友，為了這一場真的拼了，「真的好久沒有這樣打扮，很過癮」。黃瑄舉手投足性感模樣，讓徐謀俊臉紅不已，黃瑄安慰說「沒關係，第一次總是會害羞」，讓旁人笑到噴飯。

(中時 )