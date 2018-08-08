台北市》網路聲量超越柯P？姚文智臉書「反串版」爆增

網路聲量超越柯P？姚文智臉書「反串版」爆增。(翻攝自臉書)

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中時電子報
/ 綜合報導
姚文智的臉書粉絲頁「姚文智翻台北」無預警關閉，「反串版」卻突然爆增。(翻攝自臉書)
民進黨台北市長候選人姚文智日前因為一張抱貓照引發爭議，今天中午又傳出臉書粉絲頁無預警關閉。（資料照，范揚光攝）

民進黨台北市長參選人姚文智的臉書粉絲頁「姚文智翻台北」今天(8日)中午12點無預警關閉，引發網友熱議，是否被檢舉下架？姚文智陣營則回應，目前正在了解中。不過有趣的是，才沒過幾個小時，臉書馬上出現超過10個反串的「姚文智翻台北」粉絲頁，PTT甚至有網友酸「姚終於在網路聲量超過柯P了」！

其中一個反串的粉絲頁發文「雖然這邊按讚的粉絲數目前不到一百人，但我心中已經確定粉絲數已經超越百萬人，因為我的支持者是#沈默的多數。感謝每位按讚的朋友，相信我們一定會茁壯、一定會更強大」。

網友反串指出「我們都是姚文智」、「我們從來沒有消失，因為只要有心，人人都是文智」，PTT網友甚至KUSO「關了一個我，還有千千萬萬個我」、「姚終於在網路聲量超過柯P了」。

對於反串版激增，網友紛紛留言「可以改姚文智翻跟斗」、「姚文先拿到藍勾勾好嗎？」、「你會抱貓咪了嗎？」、「別擔心，只不過是支持你的剛好都沒上網而已」、「小編終於找到新工作了」、「選情越來越樂觀」、「姚姚領先」。

(中時電子報)

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