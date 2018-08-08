敬老愛心卡按期程進度 預計9月診所、計程車陸續加入

市議員張芬郁指出，全台中約有3000多家診所，僅1／10簽約，市府應加速診所簽約率，才能讓市府美意政策快速普及化。（陳世宗攝）

友善列印
中時
社會局長呂建德說，為擴充敬老愛心卡服務，市府於今年編列2.4億元預算，並於7月第一次追加3億元預算支應。（陳世宗攝）

台中市擴大敬老愛心卡使用範圍，自7月16日起可到全市30間衛生所看診折抵部分負擔及掛號費！市議員謝明源等人，8日希望建立敬老愛心卡整合平台，加速簽約率做好各項前置作業。衛生局代理局長陳南松說，正請悠遊卡、一卡通公司依契約陸續裝機中，預計9月起陸續加入服務。

市議員謝明源、陳淑華、邱素貞、張芬郁、李麗華、陳清龍等人，8日針對敬老愛心卡的進度提出質詢，要求市府應加強宣傳，讓市民都可以享受到，盼衛生局可加快基層診所、急救責任醫院的上路速度；心交通局與計程車隊簽約的速度，及未來民眾搭乘計程車的方式。

張芬郁指出，一般診所自9月將可使用敬老卡升級優惠，但全台中約有3000多家診所，僅1/10簽約，市府應加速診所簽約率，才能讓市府美意政策快速普及化；基層診所與大型醫院是否可如期上路，不要讓外界誤以為只是一項選前放煙火的措施。

陳南松表示，預計9月將有基層診所陸續加入，10月起台中市19家急救責任與社區醫院陸續加入。交通局長王義川說，搭乘計程車將比照與客運業者簽約機制和計程車業者簽約，並制定稽核機制約束計程車業者，預計9月可持卡搭乘合作的計程車折抵車資。

社會局長呂建德說，為擴充敬老愛心卡服務，市府於今年編列2.4億元預算，並於7月第一次追加3億元預算支應，108年則編列2.89億元預算，同時採用滾動式修正，以107年執行情形辦理108年追加預算。

(中時 )

台北市》網路聲量超越柯P？姚文… 妻子中風、獨自拉拔3身障子女 陳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。