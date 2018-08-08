敬老愛心卡按期程進度 預計9月診所、計程車陸續加入

2018年08月08日 17:44 中時 陳世宗

社會局長呂建德說，為擴充敬老愛心卡服務，市府於今年編列2.4億元預算，並於7月第一次追加3億元預算支應。（陳世宗攝）

台中市擴大敬老愛心卡使用範圍，自7月16日起可到全市30間衛生所看診折抵部分負擔及掛號費！市議員謝明源等人，8日希望建立敬老愛心卡整合平台，加速簽約率做好各項前置作業。衛生局代理局長陳南松說，正請悠遊卡、一卡通公司依契約陸續裝機中，預計9月起陸續加入服務。

市議員謝明源、陳淑華、邱素貞、張芬郁、李麗華、陳清龍等人，8日針對敬老愛心卡的進度提出質詢，要求市府應加強宣傳，讓市民都可以享受到，盼衛生局可加快基層診所、急救責任醫院的上路速度；心交通局與計程車隊簽約的速度，及未來民眾搭乘計程車的方式。

張芬郁指出，一般診所自9月將可使用敬老卡升級優惠，但全台中約有3000多家診所，僅1/10簽約，市府應加速診所簽約率，才能讓市府美意政策快速普及化；基層診所與大型醫院是否可如期上路，不要讓外界誤以為只是一項選前放煙火的措施。

陳南松表示，預計9月將有基層診所陸續加入，10月起台中市19家急救責任與社區醫院陸續加入。交通局長王義川說，搭乘計程車將比照與客運業者簽約機制和計程車業者簽約，並制定稽核機制約束計程車業者，預計9月可持卡搭乘合作的計程車折抵車資。

社會局長呂建德說，為擴充敬老愛心卡服務，市府於今年編列2.4億元預算，並於7月第一次追加3億元預算支應，108年則編列2.89億元預算，同時採用滾動式修正，以107年執行情形辦理108年追加預算。

(中時 )