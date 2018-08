傑森瑪耶茲新專輯 靈感來自美國兒童節目之父

2018年08月08日 17:34 中時 潘鈺楨

傑森瑪耶茲發行最新專輯《Know.懂得愛》。(華納音樂提供)

「音樂大玩童」傑森瑪耶茲(Jason Mraz)10年前以一首〈I’m Yours〉在美國開出900萬張驚人銷售量,睽違4年,他終於正式發行最新專輯《Know.懂得愛》,目標是以音樂激勵人心、傳遞關懷與愛,也曝光了專輯名稱背後深刻的涵義。

傑森瑪耶茲的新專輯名稱《Know.懂得愛》其實富有涵義,他原本構想《YES!》之後的作品要取名為《No》,因為受國家中發生的一連串悲劇,以及總統選舉後的新政權和掃射槍擊事件影響,而寫下許多表達內心沮喪和憤怒之歌。但經過一番情緒沉澱後,傑森瑪耶茲發覺這世界還是有很多人需要「愛」的關懷,幫助他們療傷、前行,與其花時間藉由歌曲謾罵、諷刺,還不如點燃一盞象徵和平、愛、非暴力的明燈,替不知所措的群眾找到溫暖歸屬,因此傑森瑪耶茲便決定將「N-O」轉換為「K-N-O-W」,為大家傳達正能量。傑森瑪耶茲表示:「我覺得這一張專輯,相較於上一張的《YES!》,是一場聲音的進化。整體來說,彷彿添加了更多咖啡因,上一張唱片則比較像是有機茶。」他此次也大膽啟用新生代製作才子Andrew Wells (Bebe Rexha、Fall Out Boy、5 Seconds Of Summer)操盤新專輯,營造原音搖滾的聲韻,帶出更多律動感。

傑森瑪耶茲《Know.懂得愛》整張專輯的靈感是來自已故美國兒童節目之父羅傑斯(Fred Rogers),藉由羅傑斯曾說過的一句話:「我們能做的最棒之事,就是幫助別人知道他們被深愛著,而且他們也有能力去愛。」傑森瑪耶茲用音樂當作激勵人心的利器,以誠懇平實的語氣,傳遞關懷、愛與被愛的重要性。

《Know.懂得愛》一共收錄10首動人情歌,包括已締造數千萬次串流點擊的首波單曲〈Have It All 全部擁有〉、雙告白神曲〈Unlonely 不孤單〉、〈Might As Well Dance 不如來跳舞吧〉,以及與「棉花糖女孩」梅根崔娜(Meghan Trainor)的甜蜜對唱曲〈More Than Friends 不只是朋友〉等,專輯將在8月10日全球同步發行。華納音樂也將舉辦「唱出你對Jason Mraz的愛」的投票活動,冠軍可免費前往新加坡觀看演唱會,詳情請鎖定 Warner Music Taiwan (西洋) 臉書。

(中時 )