吳敦義暗批蕭淑麗 勿說違背天良的話

國民黨主席吳敦義率行動中常會為嘉義市長參選人黃敏惠、縣長參選人吳育仁造勢。（廖素慧攝）

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國民黨主席吳敦義表示有中間人牽線黨挺蕭淑麗當選議長。（廖素慧攝）
常委林秀珍建請黨部對蕭淑麗、郭明賓要明確切割，以利基層輔選。（廖素慧攝）

國民黨行動中常會8日到嘉義市，炮聲隆隆，批黨部對蕭淑麗脫黨參選、副議長郭明賓公開為蕭站台，黨部未明確切割清楚，有混淆視聽之嫌，徒增基層支持者的困擾，吳敦義受訪時暗批蕭淑麗勿違背天良。

國民黨常委林秀珍發言表示，蕭淑麗已表態退黨參選，副議長郭明賓日前為蕭淑麗競選總部成立大會站台，可是黨部對他們2人沒有明確切割、做黨紀處分，郭明賓還穿著印有KTM的國民黨T恤拍照，製成大看板掛在街頭，2人以混淆視聽的方式深入基層拜票，徒增基層的混亂及困擾。

蕭淑麗嗆邀吳敦義到城隍廟發誓卻碰了軟釘子，吳敦義表示，2014年有中間人傳達蕭家班挺陳以真選市長，黨挺蕭淑麗選議長，並由前組發會主委蘇俊賓協商，他僅有1次會見蕭淑麗，就是今年初唯一的一次，只要不講違背天良、違背良心的話，都不予評論，但如果有違背良心，她要自己負責。

郭明賓回應表示，他有39年黨齡，為黨拚死拚活，他仍是黨員，穿國民黨T恤，沒有覺得錯，將心比心，選舉一時，朋友是一輩子，黨若有處分，欣然接受，沒有怨言，因為認同蕭淑麗的能力才華，因而力挺。

(中時 )

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