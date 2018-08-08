中市淘汰二行程機車加碼補助 106年目標達成率六都第一

市議員李中抨擊說，環保局花大錢補助汰換二行程機車，卻無實際刺激效果，補助政策只剩下宣傳的功能。（陳世宗攝）

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環保局長白智榮強調，市府為鼓勵更多民眾加速汰換，將持續宣導提升民眾汰換意願。（陳世宗攝）

台中市104年至107年度共編列4.4億元補助經費，鼓勵民眾淘汰二行程機車！市議員張雅旻、陳清龍、李中等關心高汙染車輛管制與汰換進度。環保局白智榮說，台中106年共淘汰5萬9096輛二行程機車，目標達成率98％%，六都第一；過去3年更淘汰超過6成二行程機車，將持續宣導提升民眾汰換意願。

台中議會8日舉行第2屆第8次定期會專案報告，市議員張雅旻、陳清龍、李中等人皆關心高汙染車輛管制與汰換情形。李中關心市府106年編列汰換二行程機車補助預算，相較105年增加約1億1400萬元，但106年汰換二行程機車的數量卻較105年少了9000輛，原因為何？

陳清龍則關心108年二行程機車補助退場「落日條款」的實施情況？白智榮表示，市府補助汰換二行程機車多項方案優於全國，包括中低收入戶最高可獲得4萬2800元補助金；台中106年共淘汰5萬9096輛二行程機車，淘汰率31.8％、目標達成率98％，位居六都第一。

白智榮說，台中二行程機車已從103年30萬2550輛，減少至107年6月的11萬993輛共計減少19萬1557輛，淘汰率達6成多，展現汰換的高效率；市府106年較105年加碼更多補助預算，是為鼓勵更多民眾加速汰換，市府將持續宣導提升民眾汰換意願。

針對行政院制訂108年補助預算「落日條款」！白智榮強調，市府為鼓勵車主加速汰換，配合環保署訂定二行程機車補助落日條款，補助金額將逐年遞減；目標於108年止將二行程機車全數汰換完畢或鼓勵車主加裝汙染防制設備，呼籲民眾把握機會。

(中時 )

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