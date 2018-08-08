印尼強震災情嚴重 外交部：將捐助25萬美元協助

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印尼龍目島發生強震，致使嚴重災情，外交部今宣布，政府決定捐贈印尼25萬美元（約新台幣750萬元）作為賑災之用，不過，對於捐贈細節、捐贈機構還得由駐印尼代表處後續聯繫處理。

外交部今大陣仗召開記者會，外交部亞太司司長葛葆萱表示，印尼是我政府推動「新南向政策」的重要夥伴國，更有眾多印尼勞工朋友在台工作，對台灣社會繁榮及經濟發展貢獻良多，兩國人民交流頻仍且雙邊關係密切友好。

葛葆萱指出，基於人道關懷及雙方友好關係，我政府決定捐贈25萬美元（約新台幣750萬元）作為賑災之用，並將結合政府與我國及印尼當地的非政府組織，就災民實際需求提供及時必要的援助。

對於捐款單位及細節，葛葆萱僅說，後續由我駐印尼代表處處理，包括安排捐款的機構，今先做一個宣布。

葛葆萱強調，我駐印尼代表處及駐泗水辦事處將續與印尼相關機關保持密切聯繫，關注救災情形，若有其他需求，我願積極迅速配合，以協助災區重建並恢復正常生活。

葛葆萱表示，依據駐處目前掌握資訊，赴當地自由行的17名國人目前均安，其中13人已由駐處協助返臺或就地暫時安頓；2名曾在領務局全球資訊網上登錄的國人則由飯店安排撤離；另有2名國人，其中妻子已搭機飛抵泗水，丈夫刻在龍目島等待撤離，並已向家屬通報平安。

葛葆萱說，駐處同仁亦走訪主要傷患收容醫院及安置所，目前暫無國人受傷，亦無其他國人滯留。

(中時 )

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