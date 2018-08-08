台北文藝復興玩多元！捷運機廠奏起交響樂

2018年08月08日 17:39 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

哪裡有音樂，哪裡就樂融融！～約翰·威爾遜。工業風、光影交融的捷運「北投機廠」從8月10～12日化身為音樂劇場！奏起台灣小夜曲、者莫札特、舒伯特與小約翰史特勞斯名曲！寬敞明亮空間裡聆聽悠揚交響樂，享受音樂最美麗的一刻！

台北市立交響樂團於8月8日父親節舉辦「2018台北市音樂季」開季記者會，宣告2018下半年樂季即將正式展開，這是台北市立交響樂團重啟40年前的「台北市音樂季」，將效法文藝復興時期「重塑輝煌歷史、創造未來經典」的精神，誓言以音樂書寫台北文化。

北投機廠。（TSO提供）

台北市立交響樂團團長何康國說，2018台北市音樂季主題定調為「台北文藝復興」，節目設計即圍繞著文藝復興的精神―「融合」、「多元並陳」或「拼貼」。北市交邀請各類藝術同好共同協力，效仿文藝復興時期「梅迪奇效應」的多元激盪，以「深耕在地」的精神找尋出屬於台北文化無限可能，齊力展望「國際發聲」的未來世代。

節目從「代孕城市」在捷運北投機廠亞洲首演、「前進理想國」結合歐洲童話劇本與台北在地歌聲影技、「聲情詠戲 - 周蘭萍的台灣小夜曲」的樂語歌影、世紀之交的改革者莫札特、舒伯特與小約翰史特勞斯、創新者如佛瑞、理查．史特勞斯、穆索斯基與史特拉汶斯基、國家文藝獎得主「金希文樂展」的原創演繹、以及依照台灣百年交響樂團編制演進仿古演出的交響樂團「百年時空逆旅」。這些作曲家或作品都正值時代交替，映照著北市交此次重啟「台北市音樂季」的哲思。

北投機廠-車輛維修處。（TSO提供）

開季記者會現場特別安排第29屆金曲獎最佳客語專輯獎得主黃連煜（Ayugo）現場獻唱個人創作《走吧》、國內知名男高音王典演唱藝術歌曲《野玫瑰》，以及北市交團員擔任室內樂演出，展現「台北文藝復興」節目的多元風貌。

第29屆金曲獎最佳客語專輯獎得主黃連煜現場獻唱。（TSO提供）

台北市音樂季開季節目即將在本週8月10日至12日，於捷運北投機廠帶來德國劇場大師海恩納‧郭貝爾的《代孕城市》亞洲首演。

共同主辦的台北捷運公司總經理顏邦傑表示，非常榮幸能夠與北市交跨局處合作，並且選擇捷運北投機廠作為亞洲首演的場地。捷運北投機廠化身為音樂劇場，將工業與機械的本質，完美的轉譯並與交響樂結合，成為台北市孕育現代音樂劇的藝術殿堂。大膽突破觀眾對捷運機廠的傳統想像，讓台北市內神秘又具規模、充滿生命力的工廠，開啟並賦予完全不同的嶄新生命及藝術價值！

(中時電子報)