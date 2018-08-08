法影帝接棒「最強老爸」 身陷煙霧「蒸籠裡演戲」

2018年08月08日 17:42 中時 潘鈺楨

何曼杜立斯接棒地表最強老爸，為了拯救女兒逃離毒霾差點窒息。（甲上提供）

近年好萊塢吹起「最強老爸」風，包括《即刻救援》連恩尼遜、《加州大地震》巨石強森、及《明天過後》丹尼斯奎德等。即將上映的電影《全面霾伏》中，「法國金球獎」盧米埃獎影帝何曼杜立斯也接棒地表最強老爸，為了拯救女兒逃離毒霾差點窒息。何曼為力求真實，全片更有20%的時間都是憋氣之下搏命演出，連在激烈動作戲依然不改作風，他幽默表示：「整個拍攝過程就像電影的毒霾災難一樣，想要活下去心肺耐力要夠強。」

有別於以往災難電影常見題材如火災、洪水、颶風等，《全面霾伏》破天荒以時下火紅的空汙議題，打造前所未見的恐怖毒霾危機。導演丹尼爾魯比表示：「霧霾堪稱是災難電影中最難呈現出來的災難，因為逼真的煙霧效果是無法單靠後製特效就能做出來。」因此電影拍攝中使用大量的真實煙霧，再結合特效一層層堆疊打造煙霧濃度，以達到最寫實的毒霾效果。男主角何曼杜立斯也強調：「時時刻刻都被無所不在的煙霧包圍，即使在拍片空檔也不會散掉，就像在『蒸籠』裡演戲一樣。」

為了真實呈現毒霾中的緊張刺激感，何曼在好幾場戲都是真的憋氣演出，他說自己在開拍前有先練過拳擊有氧，而且每天都會固定慢跑和健身訓練，為戲做足準備，但在拍攝期間還是幾度缺氧頭暈，讓他深刻體會到毒霾來襲的「窒息危機」。

未來世界空氣污染嚴重，所有新生孩童只要暴露在空氣下就會死亡，只能在備有空氣過濾系統的密閉艙度過一生。某天，一場大地震意外引發全球致命毒霧霾，巴黎死傷慘重，一對年輕夫妻（何曼杜立斯、歐嘉柯瑞蘭蔻飾） 好不容易逃到高處倖存下來，但他們的女兒仍身陷外面毒霾瀰漫的密閉艙內，在維持密閉艙運作的電池即將耗盡的存亡之際，他們要如何拯救女兒逃出生天？電影8月24日在台上映。

(中時 )