《中時晚間快報》登革熱疫情失控中 雙北各增一例

中時晚間快報

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎登革熱疫情失控中 雙北各增一例

雙北登革熱疫情爆不完！疾病管制署今（8）日公布雙北各自新增1例本土登革熱病例，分別為台北市內湖區20多歲女性與新北市新莊區建安里60多歲男性，疾管署緊急徵調全台北、中、南、東各區管制中心及相關業務單位組成應變工作小組，展開防治大作戰！

◎國台辦：台胞在陸失業登記 可享公共就業服務

大陸國務院日前發布取消「台港澳人員在內地就業許可」，台灣民眾赴陸工作，不用再事先申辦就業證。大陸國台辦今發新聞稿指出，台灣民眾在大陸失業後可按規定進行失業登記，享受公共就業服務。

◎質疑「蔡友友」當門神搬錢 藍委赴監院舉發台杉案

國民黨立法院黨團日前接連召開記者會，質疑台杉管理顧問公司推出的水牛一、二號創投合夥案極似「鐽震案」翻版，民進黨政府透過搬錢三部曲已從銀行搬走高達105.5億資金；8日也再度召開記者會批民進黨掏空台灣，台杉投資管理委員會成員中「蔡友友」們當門神，搬錢臭不可聞，隨後率隊前往監察院舉發。

◎67歲譚詠麟首攻蛋 創小巨蛋雙紀錄

譚詠麟出道50年，將在9月首次攻上台北小巨蛋開唱，67歲的他也締造了「台北小巨蛋歷來個人演唱會最高年級的藝人」、「台北小巨蛋史上最高資歷的華人流行音樂歌手」，對於創下多項紀錄，譚詠麟笑說：「打破紀錄也是沒想法，我唱這麼多年，資歷一定在，但我永遠保持25歲心態，永遠保鮮，也就沒有太覺得有什麼差別了。」

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報
台北文藝復興玩多元！捷運機廠奏… 網紅不可不知！當「可頌」遇上「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。