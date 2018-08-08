《中時晚間快報》登革熱疫情失控中 雙北各增一例

2018年08月08日 17:41 中時電子報 綜合報導

◎登革熱疫情失控中 雙北各增一例

雙北登革熱疫情爆不完！疾病管制署今（8）日公布雙北各自新增1例本土登革熱病例，分別為台北市內湖區20多歲女性與新北市新莊區建安里60多歲男性，疾管署緊急徵調全台北、中、南、東各區管制中心及相關業務單位組成應變工作小組，展開防治大作戰！

◎國台辦：台胞在陸失業登記 可享公共就業服務

大陸國務院日前發布取消「台港澳人員在內地就業許可」，台灣民眾赴陸工作，不用再事先申辦就業證。大陸國台辦今發新聞稿指出，台灣民眾在大陸失業後可按規定進行失業登記，享受公共就業服務。

◎質疑「蔡友友」當門神搬錢 藍委赴監院舉發台杉案

國民黨立法院黨團日前接連召開記者會，質疑台杉管理顧問公司推出的水牛一、二號創投合夥案極似「鐽震案」翻版，民進黨政府透過搬錢三部曲已從銀行搬走高達105.5億資金；8日也再度召開記者會批民進黨掏空台灣，台杉投資管理委員會成員中「蔡友友」們當門神，搬錢臭不可聞，隨後率隊前往監察院舉發。

◎67歲譚詠麟首攻蛋 創小巨蛋雙紀錄

譚詠麟出道50年，將在9月首次攻上台北小巨蛋開唱，67歲的他也締造了「台北小巨蛋歷來個人演唱會最高年級的藝人」、「台北小巨蛋史上最高資歷的華人流行音樂歌手」，對於創下多項紀錄，譚詠麟笑說：「打破紀錄也是沒想法，我唱這麼多年，資歷一定在，但我永遠保持25歲心態，永遠保鮮，也就沒有太覺得有什麼差別了。」

(中時電子報)