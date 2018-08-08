中市警大數據查緝奏效 攔阻足供近千人食用糖果毒包

蕭姓及方姓男子日前遭警方盤查，在車內起獲超過8公斤新興毒品橘子汽水包，2名藥頭供稱，向上游批貨1包250元價格，再以500元販售共698包。（張妍溱翻攝）

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2名藥頭供稱，向上游批貨1包250元價格，再以500元販售共698包。（張妍溱翻攝）

台中市蕭姓及方姓男子日前遭警方盤查，在車內起獲超過8公斤新興毒品橘子汽水包，2名藥頭供稱，向上游批貨1包250元價格，再以500元販售共698包，還沒賣就被逮，訊後將2人依毒品罪嫌移送。警方指出，執行「青春專案」期間運用大數據查緝毒品，相較去年同期破獲率達2倍成長，大有斬獲。

警方指出，23歲蕭姓駕駛當時載著25歲方姓乘客準備與藥腳交易毒品，在北平路靠近崇德路「治安熱點」遇警執行攔檢，當場在車內及隨身包包查獲新興毒品橘子汽水包698包，總重量超過8公斤、毒梅錠31包（38，5公克）、K他命1包、K菸3支等毒品、疑似販賣贓款6萬2千元、手機3支。

警方表示，2人被查獲車內藏有大批毒品，販賣毒品嫌疑重大，但在問訊時蕭姓駕駛向警方供稱，是替方男運送毒品，以換取免費毒品吸食，但不為警方採信。由於2嫌不願交代毒品來源，警方訊後將全案依毒品罪嫌移送，進一步擴大溯源追查上游毒梟。

台中市警局保安警察大隊指出，依據「治安熱點」大數據分析資料，規劃查緝巡邏勤務，從2017年6月至2018年5月為止，成功破獲毒品、詐欺等刑案共1033件，查緝1324名嫌犯，其中﹊青春專案」期間，查獲毒品案佔214件，逮捕270人，比去年同期破獲率達2倍成長，增加見警率及破案率。

(中時 )

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