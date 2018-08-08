蜘蛛戰衣成真 合成蜘蛛絲可製作降落傘與防彈衣

2018年08月08日 17:55 中時電子報 江飛宇

美國空軍正在尋找更輕、更強的材料，以製作戰鬥服或是降落傘，蜘蛛絲就是研究的主要對象，研究人員認為，蛛絲的韌性和強度堪比凱夫勒(Kevlar，現代最流行的防彈材料)，重量卻更為輕巧，也更透氣。

軍事網(Military.com)報導，根據最近的一項報告，空軍研究實驗室和普渡大學(Purdue University)的科學家們正在合作開發基於蜘蛛絲的分子屬性設計的新材料，也可視為人造蜘蛛絲，這種材料更輕便有彈性，而且透氣效果好，在炎熱氣候下透氣性是非常重要的。

這項報告指出「雖然人造蜘蛛絲初期的製作成本是凱夫勒纖維的兩倍，但是它令人難以置信的強度、彈性，以及其他潛在適應性又是凱夫勒的好幾倍。」

研究員奧古斯丁．烏爾巴斯博士(Dr. Augustine Urbas)說：「利用蜘蛛絲增強防彈衣效果，只是研究團隊的眾多改進方向之一，以合成蜘絲製成的降落傘，也可以承載更大的有效載荷。」

據陸軍時報(Army Times)報導，合成蜘蛛絲的做法是將蜘蛛基因轉入蠶當中，使蠶絲具有蜘蛛絲的特性，這項研究稱為「龍絲綢」(Dragon Silk)，這項技術已經開發和測試了十多年。

除了學習蜘蛛絲，美國國防部研究團隊也將螳螂蝦、螃蟹和蝸牛殼，作為下一代複合材料的仿效對象，牠們的幾丁質外殼也具有堅固而輕巧的特性，可能會使用3D列印技術來複製。

除美國國防部以外，中國大陸的科研單位也有完全一樣的研究，利用基因編輯技術讓蠶生產蜘蛛絲，這是美中兩國科技競爭的又一實例。

(中時電子報)