議員要求暫緩 航空城轉投資亞矽創新公司

桃園航空城帶動青埔園區發展，不過議員質疑，航空城公司轉投資的「桃園亞矽創新股份有限公司」經費未經過議會審查，二階段還要將價值70億元的土地給公司，根本買空賣空。（甘嘉雯翻攝）

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中時

桃園航空城公司營運至今累計虧損1億1000多萬，市議員舒翠玲、魯明哲等人指出，今年3月與中華電信集團光世代共同籌組「桃園亞矽創新股份有限公司」，第一期開發由航空城公司出500萬，第二階段提供價值70億在A19站旁文中三土地給公司使用，根本先斬後奏，董事長黃適卓表示，轉投資是監察院及議會的要求，過程無不法。

劉茂群、舒翠玲、魯明哲表示，今年3月28日成立的亞矽創新公司，先前鄭市長以「炒地皮」的罪名對前朝「五雷轟頂」，現在又挑起敏感的神經，居然與「光世代建設公司」合資共同開發，而且還要投資由原文中三用地變更的產業專用區3.81公頃土地，很難不讓人連想與「炒地皮」有關。

航空城公司表示，配合桃園航空城計畫2020年4月區段徵收公告期程，目前規畫83.13公頃，同步辦理「產業專區優先區」招商業務，今年度並針對優先進駐產業，如雲端運算、國際物流、航空輔助、生物科技、智慧車輛、綠能進行產業深度訪談及招商誘因研究。

至於轉投資成立的桃園亞矽創新案，與中央共同合作「亞洲‧矽谷」計畫，主要培育IOT及創新產業人才，目標將成為5G、AI、物聯網、AR/VR等新一代科技重鎮、扮演亞太地區青年創新與創業發展基地及連結矽谷等全球知名科技大廠的核心聚落。

(中時 )

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