打造無零錢商圈 行動支付EasyPay

市府經濟發展局推動商圈街區導入行動支付，預計年底將至少百家店家導入行動支付，並將與銀行、行動支付業者及商圈攜手合作。（甘嘉雯攝）

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市府經濟發展局推動商圈街區導入行動支付，預計年底將至少百家店家導入行動支付，並將與銀行、行動支付業者及商圈攜手合作。（甘嘉雯攝）
市府經濟發展局推動商圈街區導入行動支付，預計年底將至少百家店家導入行動支付，並將與銀行、行動支付業者及商圈攜手合作。（甘嘉雯攝）

市府與經濟部中小企業處合作，推動桃園市智慧亮點街區計畫，選定中壢5大商圈試辦先導計畫，6個金融機構及6個支付平台參加，初期希望100間店家導入行動支付，未來也將規畫商業活動整合行銷平台，建立各類活動消費積點兌換機制。

市長鄭文燦表示，行動支付已成潮流，選定中壢車站商圈、中平商圈、中原商圈、六和商圈及魅力金三角商圈等5處商圈辦理先導計畫，邀請街口支付、台灣Pay、Pi錢包、支付寶、微信支付及LINE Pay等6家行動支付業者，以及台灣銀行、中國信託、國泰世華、台灣企銀、聯合信用卡處理中心及雷門數據服務等6家金融業者參加。

經發局長朱松偉表示，市府於中壢區公所舉辦過說明會，受到店家的熱烈反應，目前預定約100家店家導入行動支付，並朝200家的目標邁進，讓市民朋友身上少一點零錢、生活中增加更多方便，而桃園市市民卡發行超過100萬張，市民卡也有導入行動支付功能，讓市民朋友透過手機或卡片等就可消費。

(中時 )

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