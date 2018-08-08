台北市》雙城論壇講稿爆AB版 柯P：中央說沒收到 你管我送A還是B

台北市長柯文哲（右）8日赴市議會進行總預算及第2次追加減報告，對市議員戴錫欽以國際新聞記者聯盟和台灣新聞記者協會聲明指控台北市府高層施壓媒體高層導致記者離職表示，指控人要有證據，絕對沒有打電話到媒體高層施壓新聞的報導，市府發言人劉奕霆（左）也表示沒有打電話。（圖／鄭任南攝）

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台北市長柯文哲雙城論壇講稿風波延燒，日前柯坦承送國安會講稿有A、B版，又爆出市府致電電視台高層壓新聞，議員吳世正今在議會質疑，柯先是說講稿有送國安會，被已讀不回很委屈，結果根本是有A、B不同版本，一路從媒體說謊到議會，誠信很有問題；柯文哲則回應，若國安會和總統府堅稱沒收到講稿，那你管我送A還是B。

柯文哲去年赴上海參加雙城論壇，會中兩岸一家親、兩岸命運共同體的論述引發爭議，他事後接受電視台專訪，稱自己事前有將講稿送國安會，但對方卻「已讀不回」，讓他一個人去跟老共「單挑」，出了狀況又罵他，一度情緒激動哽咽。

不過，事後總統府、國安會否認有收到講稿，雙方各說各話，整件事成為羅生門。近日市府專案報告又證實，講稿有A、B版本，給國安會的講稿跟最終版本不同，又爆出有記者6月就掌握獨家消息，市府卻向電視台高層搓新聞，柯文哲甚至還對該記者說「到底我們擺平你了沒」，挨批干預新聞自由。

吳世正今在議會質疑柯一路說謊，不料柯回應，「若P則Q」，前提不存在，後面也不用討論，他反問，今天國安會和總統府有講說收到講稿嗎？沒收到東西，那你管我送A還是B。他還嗆吳，「我是有讀過書的」，這是理則學；吳世正反指「我也有讀過」，柯笑說，你不會比我高分。

談到壓新聞指控，柯文哲說，指控人家要有證據，他從來沒有打電話給媒體說要抽新聞，至於市府發言人有沒有打，這要問本人。

北市府發言人劉奕霆則說，跟媒體高層、記者聯繫，是他工作的一部分。議員戴錫欽追問，有沒有打電話去壓新聞？劉說，市府不可能做這樣的事情。

(中時 )

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