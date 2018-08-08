台北市》雙城論壇講稿爆AB版 柯P：中央說沒收到 你管我送A還是B

2018年08月08日 18:33 中時 陳燕珩 、 鄭任南

台北市長柯文哲雙城論壇講稿風波延燒，日前柯坦承送國安會講稿有A、B版，又爆出市府致電電視台高層壓新聞，議員吳世正今在議會質疑，柯先是說講稿有送國安會，被已讀不回很委屈，結果根本是有A、B不同版本，一路從媒體說謊到議會，誠信很有問題；柯文哲則回應，若國安會和總統府堅稱沒收到講稿，那你管我送A還是B。

柯文哲去年赴上海參加雙城論壇，會中兩岸一家親、兩岸命運共同體的論述引發爭議，他事後接受電視台專訪，稱自己事前有將講稿送國安會，但對方卻「已讀不回」，讓他一個人去跟老共「單挑」，出了狀況又罵他，一度情緒激動哽咽。

不過，事後總統府、國安會否認有收到講稿，雙方各說各話，整件事成為羅生門。近日市府專案報告又證實，講稿有A、B版本，給國安會的講稿跟最終版本不同，又爆出有記者6月就掌握獨家消息，市府卻向電視台高層搓新聞，柯文哲甚至還對該記者說「到底我們擺平你了沒」，挨批干預新聞自由。

吳世正今在議會質疑柯一路說謊，不料柯回應，「若P則Q」，前提不存在，後面也不用討論，他反問，今天國安會和總統府有講說收到講稿嗎？沒收到東西，那你管我送A還是B。他還嗆吳，「我是有讀過書的」，這是理則學；吳世正反指「我也有讀過」，柯笑說，你不會比我高分。

談到壓新聞指控，柯文哲說，指控人家要有證據，他從來沒有打電話給媒體說要抽新聞，至於市府發言人有沒有打，這要問本人。

北市府發言人劉奕霆則說，跟媒體高層、記者聯繫，是他工作的一部分。議員戴錫欽追問，有沒有打電話去壓新聞？劉說，市府不可能做這樣的事情。

(中時 )