提升石化製程安全 勞動部召開國內外論壇

勞動部在六輕召開國內外論壇，提升石化製程安全。（張朝欣攝）

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勞動部職業安全衛生署與台塑企業8日在台塑六輕共同舉辦「2018國際製程安全論壇」，邀請國內外專家學者，發表及研討製程安全管理及火災爆炸預防實務，透過經驗分享，提升國內石化業製程安全管理水準及國際競爭力。

安全論壇由勞動部政務次長施克和、台塑企業總管理處總經理林善志共同主持，邀請美國德州農工大學3名製程安全專家發表演講，與國內大學職安衛、環工科系教授進行討論，加上中油、長春石化、奇美等石化產業公司代表，共150餘人與會。

施克和表示，國內石化產業製程多屬高溫高壓作業，且大量可燃、爆炸或有毒化學物質，具有易發生火災、爆炸等風險，稍一疏失即可能造成人員財產重大損失，不但企業受創，社會也會付出巨大成本。

施克和說，安全衛生是企業永續經營的基礎，值得企業長期投資，石油化學工業對國內經濟發展有舉足輕重的貢獻，尤其台塑企業、台灣中油公司等大型石化企業，更應該在安全文化的建立上起帶頭作用，投入更多資源提升安全衛生管理水準，善盡企業社會責任。

台塑表示，位於雲林縣麥寮鄉的台塑六輕廠區，共有煉油及石化上、中、下游54座工廠，為與國際接軌，建廠以來即嚴格執行各項製程安全管理工作，2011年更引進美國職業安全衛生署(OSHA)的製程安全管理制度，全力建立以安全為核心的企業價值。

(中時 )

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