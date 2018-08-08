劉奕兒自曝曾逼「他」吃腳姆指 二度合作蔡凡熙大玩SM

2018年08月08日 18:16 中時 徐桐炘

劉奕兒在《有五個姊姊我就註定要單身了啊！》飾演身材和性格都很火辣的「二姊」，她為了該角「大解放」，一場泳池與女主角項婕如比賽游泳的戲碼，身穿SM系「拉繩泳裝」展現完美S型曲線，但她笑說：「這根本是『國王的泳衣』！換上之後才發現只有把重要部位遮住一點點啊！」

為了習慣在眾人面前「赤裸」上陣，劉奕兒在家中房間內穿著性感內衣或全裸走路試膽量，預告中性感造型超吸睛，已有內衣廠商找上門，讓原本打算拍完這部片就「封奶」的劉奕兒開玩笑考慮「復出」，目前已經過了爸爸那關，但還得等男友洪天祥（Jimmy）答應。

劉奕兒為克服對性感的恐懼，擬定三個作戰計畫：「上場前放聲大叫三分鐘、耍自閉不講話、以及不去看任何回放鏡頭！」不過熱愛運動的她，一見到泳池就想跳下去游泳，完全不顧泳衣裡只貼胸貼，工作人員趕在她跳水前制止說，「這件泳衣一下水，你可能就要變成裸泳美人魚了！」

劉奕兒調適許久才適應角色性格，在片場最能安撫她壓力的是飾演大姊的謝金燕，「大姊對我來說就是『溫泉』，就是很暖又不會燙皮膚的那種！」不過她自曝首次見面時沒認出帶著口罩的對方，她因此大膽和謝金燕亂聊，其他演員都瞠目結舌：「以為我跟她超熟！」她後來才發現：「大姊就是謝金燕本尊演的！」

另外，她二度和蔡凡熙合作，在片中瘋狂欺負對方，她表示小時候也愛捉弄弟弟，竟騙怕蟑螂的弟弟：「現在你只要吃我的腳指頭，蟑螂就不會來找你哦！」被媽媽發現後立刻被罰跪，令人哭笑不得的姊弟情和劇情意外相似。該片31日全台上映。

(中時 )