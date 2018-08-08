區公所表揚模範父親 老農榮獲晶鑽爸爸

楠西區公所舉辦慶祝模範父親暨敬老楷模表揚活動，表揚各里選出的7位模範父親及楠西里1位敬老楷模，由區長李燿州親自頒獎予各里受表揚者，並祝福所有默默奉獻的偉大父親父親節快樂。（楠西區公所提供）

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7位模範父親及楠西里1位敬老楷模接受楠西區公所表揚。（楠西區公所提供）

楠西區公所舉辦慶祝模範父親暨敬老楷模表揚活動，表揚各里選出的7位模範父親及楠西里1位敬老楷模，由區長李燿州親自頒獎予各里受表揚者，並祝福所有默默奉獻的偉大父親父親節快樂，其中七旬老農楊柳金榮獲「晶鑽爸爸」殊榮，也表楠西區赴市府接受表揚。

各里模範父親以及楠西里敬老楷模名單如下：東勢里楊柳金、密枝里黃石男、鹿田里江明福、楠西里鄭清吉、照興里高永祥、龜丹里周新枝、灣丘里萬林財福以及楠西里敬老楷模朱麗華。

其中，東勢里楊柳金代表楠西區榮獲「晶鑽爸爸」，將赴市府接受表揚，楊柳金老先生雖未受過正式教育，但為人樸實認真，與妻子同心共苦，每日早出晚歸、辛勤工作，努力栽培子女，讓子女成人後皆各有所長，堅守崗位，奉獻心力。

楠西社區、吉兒堡幼兒園、快樂家族樂團也一同共襄盛舉，帶來精彩的表演活動，區長、里長、受表揚父親跟家屬現場玩請有關父親的問答小遊戲，現場氣氛融洽，大家笑開懷，讓與會人員在溫馨歡喜的氣氛中共同慶祝節日。

區長李燿州表示，除了受表揚父親外，每一位父親都是如山般的偉大存在，穩重如山，屹立不搖；雖沉默凝思，但卻一直都在身後默默支撐著家庭。希冀藉由一年一度父親節表揚活動，讓大家能多回憶及感謝父親對家庭的無怨無悔的付出。

(中時 )

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