小生命出生僅4個月 日籍藝人女兒傷重不治

2018年08月08日 18:41 中時 蕭雅玲

日籍藝人4日抱著年約4個月大的女嬰送到萬芳醫院急救，經過院方4天的搶救，女嬰因傷重在8日晚間離世，據「ETtoday」報導指出，該日籍藝人稱女兒因身體太軟不太會抱，在抱女兒時不小心肩胛骨撞到女兒鼻子導致出血，送醫後院方看到女嬰身上的瘀傷，於是通報警方。報導指出，院方在急救後，看到女嬰除了腦部水腫外，臉部有明顯的瘀傷、顱骨骨折等新舊傷勢，懷疑女女嬰，警方目前也尚在調查中。

報導指出，日籍藝人的女兒於4日被轉送到萬芳醫院加護病房後，阿嬤也專程到醫院探望孫女，對於女嬰父母是否虐童，她表示，女兒與女婿都是老來得女，不可能虐待，有可能是不小心，才會造成女嬰受傷。

醫院通報警方與社工後，該日籍藝人也到警局接受偵訊時，曾一度淚流滿面泣不成聲，他在警局向警方表示，才剛當上新手奶爸，還不太會抱女嬰，2個月前他正在客廳看報紙，當時只用一手托著女兒，因重心不穩女兒當場摔倒在地，另兩次則是抱著女兒時，頭部撞擊鎖骨造成，他稱前後共3次撞擊，都是不小心，否認自己有虐待女嬰。

而日籍藝人在事發前夕受訪時曾透露，太太在生產前身體狀況非常不好，有幾次都帶著肚中寶寶一起住院，女兒從生產到出生的過程相當坎坷，他曾說：「我能演的角色不多，錢不好賺，但女兒出生要想辦法多賺一點奶粉錢。」之前有在夜市賣燒烤，現在偶爾進駐百貨檔期攤位賺奶粉錢。如今女嬰因傷重不治消息後，該日籍藝人手機關機，無法聯繫到本人。

(中時 )