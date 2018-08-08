子女填資料不寫父親名字！蔡振南虧孩子：父不詳嗎？

2018年08月08日 18:43 中時 林淑娟

蔡振南與劇中家人。（三立）

《必勝大丈夫》演員出席開鏡。（三立）

過父親節並為周曉涵慶生。（三立）

蔡振南、周曉涵、周孝安。（三立）

周曉涵、周孝安、蔡振南、陳天仁、邱昊奇。（三立）

三立全新八點華劇《必勝大丈夫》8日在父親節熱鬧開鏡，劇中演員蔡振南、楊麗音、周曉涵、周孝安、邱昊奇、陳天仁、梁正群、金在勳等都出席，由於父親節當天也是女主角周曉涵的生日，開鏡現場還特別準備了多個蛋糕一起慶祝父親節與生日，周曉涵笑說自己還是第一次在開鏡的時候慶生，最特別的是在早上九點。

在《必勝大丈夫》中，蔡振南飾演周曉涵、林昀希與陳天仁的爸爸，談到自己現實生活中的三個小孩，蔡振南自嘲其實是個不正經的老爸，小孩從小就獨立，念書、工作都自己做決定，找工作時還刻意不填父親的名字，南哥還虧他們：「你們是父不詳嗎？」

每年父親節都是蔡振南的家庭聚餐日，家裡所有的小孩都要請假一天幫他過節，雖然每年都一成不變以聚餐慶祝，但能夠感受到小孩的孝心最重要。蔡振南笑說平常都是我請客，這一天終於輪到小孩做東了，還轉頭問飾演他大女兒的周曉涵說：「那你今天是不是也要請我吃飯？」

剛好生日就是父親節的周曉涵笑說：「其實在我們家我的生日比父親節還大耶！」因為爸爸生日就在父親節前夕，所以全家人會挑週末一起提前慶祝，甚至還會一起還會交換禮物。聽到周曉涵說自己的生日比父親節還大，飾演爸爸的蔡振南不甘示弱，故意鬥嘴說：「我的生日更偉大，就是美國國慶那天！」飾演小女兒的陳天仁只好搞笑說：「我的生日也很有哏，跟劉德華同一天啦！」

蔡振南說劇中三個漂亮女兒把整齣戲的風格都改變了，本來設定戲中有一些家庭爭吵戲，但到最後都變成可愛趣味的鬥嘴。他還笑說：「我把大女兒周曉涵當男生看，如果用狗來比喻的話她就是狼狗，因為要扛起家庭重擔，而小女兒陳天仁就是博美狗，因為要拿來寵。」最可憐的就是夾在中間的二女兒林昀希了，周曉涵也笑說，難怪開鏡儀式她請假不能來！

(中時 )