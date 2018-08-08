陳其邁發言人團挺年輕 韓國瑜自比虧雞福來爹受歡迎

2018年08月08日 20:10 中時 林宏聰

民進黨高雄市長參選人陳其邁8日正式對外介紹發言人群。（林宏聰攝）

擁抱年輕世代！民進黨高雄市長參選人陳其邁8日介紹發言人群，10人團隊最「幼齒」才25歲，表特美女麵線妹也在列，顯然瞄準年輕選民；但對手韓國瑜也搶年輕票，更舉例虧雞福來爹70歲照樣爆紅，「少年人的口味是擋不住的！」

陳其邁8日對外介紹發言人團隊，立委趙天麟、李昆澤擔任召集人，原本團隊發言人、高市議員林瑩蓉則轉任首席發言人，負責涉及陳其邁個人議題發言工作，其他7位則分別主責文宣、政策、網路、活動。

發言人群尚包括陳菊子弟兵、高市議員邱俊憲、高閔琳，謝系議員陳信瑜，高偉勝參與318學運期間負責新聞媒體，而張以理、楊壹婷、蔣宜婷皆出自趙天麟團隊；發言人平均27歲，強調年輕化，更涵蓋菊系、謝系、天團，凸顯派系整合。

在地網紅「麵線妹」蔣宜婷因幫忙媽媽賣麵線，在批踢踢表特版引發關注，她說以往不熱中政治，但與陳其邁相處後，發現他是很好的市長人選，因此決定力挺；最年輕的楊壹婷則負責網路直播工作，年僅25歲。

陳其邁帶領發言人們穿大地色系服裝亮相，象徵接地氣；媒體問他記者會主題「挺年輕的」，是否暗示他比韓國瑜年輕？陳其邁沒直說，僅解釋年輕是心理上的想法，在於是否有足夠想像力、執行力，給年輕人機會，就是給高雄機會。

「心年輕，政策和想法就能獲得年輕人支持！」國民黨高雄市長參選人韓國瑜聽到陳其邁對年輕的定義，笑說2人看法類似，他更指台南「虧雞福來爹」林義豐70歲，對上才40多歲的高思博完全不遜色，年輕人嗜好、口味是擋不住的。

外傳從加拿大暫停學業返台的女兒韓冰將出任競選團隊發言人，韓國瑜予以否認，強調女兒只負責幫忙網路平台，他已邀南投立委許淑華坐鎮台北、立委陳宜民及議員參選人陳若翠擔任高雄發言人，初期由3人負責對外發言，後續視狀況再增加。

(中時 )