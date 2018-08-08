陳其邁發言人團挺年輕 韓國瑜自比虧雞福來爹受歡迎

民進黨高雄市長參選人陳其邁8日正式對外介紹發言人群。（林宏聰攝）

友善列印
中時
民進黨高雄市長參選人陳其邁8日正式對外介紹發言人群。（林宏聰攝）

擁抱年輕世代！民進黨高雄市長參選人陳其邁8日介紹發言人群，10人團隊最「幼齒」才25歲，表特美女麵線妹也在列，顯然瞄準年輕選民；但對手韓國瑜也搶年輕票，更舉例虧雞福來爹70歲照樣爆紅，「少年人的口味是擋不住的！」

陳其邁8日對外介紹發言人團隊，立委趙天麟、李昆澤擔任召集人，原本團隊發言人、高市議員林瑩蓉則轉任首席發言人，負責涉及陳其邁個人議題發言工作，其他7位則分別主責文宣、政策、網路、活動。

發言人群尚包括陳菊子弟兵、高市議員邱俊憲、高閔琳，謝系議員陳信瑜，高偉勝參與318學運期間負責新聞媒體，而張以理、楊壹婷、蔣宜婷皆出自趙天麟團隊；發言人平均27歲，強調年輕化，更涵蓋菊系、謝系、天團，凸顯派系整合。

在地網紅「麵線妹」蔣宜婷因幫忙媽媽賣麵線，在批踢踢表特版引發關注，她說以往不熱中政治，但與陳其邁相處後，發現他是很好的市長人選，因此決定力挺；最年輕的楊壹婷則負責網路直播工作，年僅25歲。

陳其邁帶領發言人們穿大地色系服裝亮相，象徵接地氣；媒體問他記者會主題「挺年輕的」，是否暗示他比韓國瑜年輕？陳其邁沒直說，僅解釋年輕是心理上的想法，在於是否有足夠想像力、執行力，給年輕人機會，就是給高雄機會。

「心年輕，政策和想法就能獲得年輕人支持！」國民黨高雄市長參選人韓國瑜聽到陳其邁對年輕的定義，笑說2人看法類似，他更指台南「虧雞福來爹」林義豐70歲，對上才40多歲的高思博完全不遜色，年輕人嗜好、口味是擋不住的。

外傳從加拿大暫停學業返台的女兒韓冰將出任競選團隊發言人，韓國瑜予以否認，強調女兒只負責幫忙網路平台，他已邀南投立委許淑華坐鎮台北、立委陳宜民及議員參選人陳若翠擔任高雄發言人，初期由3人負責對外發言，後續視狀況再增加。

(中時 )

夜問打權》賴清德的48K講給勞工… 賴揆：朝野政黨對18歲公民權修憲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。