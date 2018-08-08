劉亞仁4作品陸續攻台 眼尖網友抓出造型「一模一樣」？！

劉亞仁於《格鬥驕陽》中的劇照釋出後，即被眼尖網友發現：「怎麼跟《燃燒烈愛》片中造型一模一樣？」華聯國際提供。(圖左為劉亞仁《格鬥驕陽》劇照、右為《燃燒烈愛》)

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中時

韓影成功打進台灣電影市場，趁著《與神同行》續集的熱潮，另有片商推出活動《愛與青春的印記-韓流巨星影展第二季》，上映五部以青春為主題的首映新片和經典名作，挑選出5部在韓國叫好叫座作品，首度登上台灣院線大銀幕，包含由《鬼怪》女主角金高銀主演《中國城》、《與神同行》使者金香起展現深刻演技的《優雅的謊言》等片。

另外還有冷豔女神閔孝琳和喜感甜心沈恩敬主演的《陽光姊妹淘》、人氣偶像EXO隊長SUHO和新醜帥男神柳俊烈主演的《青春，未完待續》，以及劉亞仁演技破格代表作《格鬥驕陽》。劉亞仁短短三個月內就在台灣推出3部電影與1部韓劇，有趣的是，於《格鬥驕陽》中的劇照釋出後，即被眼尖網友發現：「怎麼跟《燃燒烈愛》片中造型一模一樣？而且每片都在奮力奔跑也太辛苦…！」

《中國城》改編自日本暢銷作家村上龍原著，由《鬼怪》超人氣演技派女主角金高銀，與以本片突破性演出獲得無數大獎肯定的資深影后金惠秀大銀幕飆戲，搭檔兩位高顏值大勢男星高庚杓與朴寶劍，挑戰尺度的感官暴力搭配深刻入骨的親情糾結，再創韓影犯罪驚悚類型高峰。

《陽光姊妹淘》 是當年改寫韓國影史票房紀錄的最賣座閨蜜喜劇；《青春，未完待續》則運用青春電影常見的公路旅行結構，發展出人意表的人性試煉內涵，轟動釜山影展新潮流單元首映場。2018韓流影展「愛與青春的印記」，將於9月28日於北中南限定戲院上映，影迷優惠預售套票即將於8月24日於博客來與ibon開賣，最新訊息將在華聯國際官方粉絲頁公布。

(中時 )

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