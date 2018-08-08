賴揆：朝野政黨對18歲公民權修憲 已有共識

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行政院長賴清德今天主持「行政院青年諮詢委員會」，其中針對臨時動議討論修憲調降選舉權，賴揆說，相關修正應透過修憲程序辦理，目前朝野政黨對18歲公民權的修憲已有共識，請中選會、法務部與內政部等相關機關持續研究。

「行政院青年諮詢委員會」臨時動議提出「因應年底9合1選舉與公民投票在即，建議落實青年賦權，協助我國18歲公民充足準備行使公民權利」，賴揆表示，有關委員建議各項選舉及全國性公民投票之資料增列「分層年齡選舉人資料」部分，中選會應在選後的抽樣調查研究中，研議納入年齡分布的分析。

賴揆並表示，另關於委員建議調降選舉權、被選舉權年齡部分，由於選舉及被選舉權年齡，已於憲法明文規定，相關修正應透過修憲程序辦理，目前朝野政黨對18歲公民權的修憲已有共識，請中選會、法務部與內政部等相關機關持續研究。

賴揆說，青年的創意及活力是帶動社會進步與創新發展的關鍵力量，行政院瞭解青年族群的困境，並積極透過政策減輕負擔，協助年輕人開創未來，目前已陸續就青年低薪問題提出相關措施，如改善投資環境，鼓勵投資並解決低薪問題；推動就學貸款寬緩新制，只繳息不還本、放寬緩繳門檻等措施，為學子減輕還款負擔，並降低初入職場時的壓力。

賴揆進一步表示，行政院也提出「我國少子女化對策計畫」，透過多元方案與減稅措施，減輕育兒負擔，另積極優化新創事業投資環境等，因應年輕族群所需提出對策，期盼透過今日會議討論，使後續政策推動更接近年輕族群的需求。

針對會中建議「建議將永續發展目標相關執行、落實之主責機關移轉至國家發展委員會」，賴揆指出，依「環境基本法」第29條規定，行政院應設置國家永續發展委員會（即「永續會」）；同時，行政院並訂定「行政院國家永續發展委員會設置要點」，永續會主任委員由行政院長兼任，執行長由院長指定政府部門委員1人兼任。政院表示，有關委員所提建議，行政院將於永續會討論。

至於「建議研議建置國際技能競賽選手擔任正式技職教師、職業訓練師機制」，賴揆指示教育部持續鼓勵高中職及技專校院進用國際技能競賽選手，擔任專業及技術教師、教學或實作指導人員，以傳承豐富的實作經驗，強化學生專業能力。另請勞動部視實際需要，並藉由人事行政總處協助，評估職業訓練員員額與聘用、聘任比例調整的可行性，並視目前職業訓練供需情況，鼓勵聘請業師，讓國際技能競賽選手擔任職訓師。

(中時 )

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