黨產會邀救國團協商 救國團提案多遭否決

2018年08月08日 18:52 旺報 李侑珊

黨產會認定救國團為國民黨附隨組織，8日要求救國團派員與其協商，救國團總團部秘書處處長鄭斐文等5人前往商討，經過約2個半小時的討論，雙方共識為應全力將影響降到最低，但救國團提議多遭否決，恐難以維持正常營運。

救國團昨日晚間發出聲明稿，指出在協商會前，擔任協調會議主持人的黨產會發言人施錦芳，在接受媒體訪問時表示，救國團在黨產會認定的附隨組織當中，「社會層面最廣，希望讓業務影響層面降到最小」，維持整個救國團的運作。施並提到，她過去在獲聘擔任救國團墾丁青年活動中心主任委員時，「是她與地方各層面人士溝通合作很好的平台」。

對於救國團遭認定為附隨組織，救國團再次表達嚴正抗議，認為黨產會早有既定立場與決定，所提證據也過於牽強與過度延伸；另黨產會在調查期間，不斷透過特定媒體，抹黑救國團，救國團則籲請黨產會，勿再透過媒體攻擊救國團，施則笑而不答。

救國團認為，由於關係到龐大服務民眾與消費者權益，救國團代表們非常關切相關業務能否正常營運，向黨產會懇切陳述，協商溝通，希望協商出將影響降到最低的處理方案，但救國團所提意見多被否決，對救國團正常營運，仍會造成困擾，導致影響業務運作與維持，顯與黨產會所說的「影響最小」、「儘量保持正常營運」的精神，頗有落差。

黨產會委員強調，救國團現在的資產，係早期政府給予的特權和特許累積而來。對此，救國團強調，「救國團今天的資產，是由無數一心為國、犧牲奉獻的同仁與義工的長期奉獻而來，是要永續為社會服務的資產，不是從天上掉下來的，也沒有半分錢落入國民黨與私人的口袋！」

救國團強調，66年來服務青年與社會的故事多如繁星，社會大眾自有公評，也請黨產會勿再陷入意識形態的胡同。

救國團表示，儘管在協商過程當中，黨產會對於救國團所提出的困難和建議多予否決，然而救國團仍將竭盡洪荒之力，全力維護學員、學友、旅友、員工及消費者的權益，救國團也會一本公益服務的初衷，忍辱負重，持續為社會做出更多貢獻。

(旺報 )