文心秀泰影城開幕 林佳龍肯定將有助台中電影產業發展

2018年08月08日 19:32 中時 黃國峰

秀泰影城台中文心店8日正式開幕，推出開幕二日「電影票全面99元的優惠」，使現場出現排隊搶購人潮。（黃國峰攝）

秀泰影城台中文心店8日正式開幕，提供各式寬敞的影廳空間，有以寬15米、高5層樓的銀幕，打造的超級巨幕影廳。（黃國峰攝）

秀泰影城台中文心店，提供各式寬敞的影廳空間，有專屬二人世界，可電動調整的電影坐「床」。（黃國峰攝）

秀泰影城台中文心店設計風格以歐洲華麗劇院為主軸，連洗手間都奢華。（黃國峰攝）

秀泰影城台中文心店，設計風格以歐洲華麗劇院為主軸。（黃國峰攝）

秀泰影城台中文心店，設計風格以歐洲華麗劇院為主軸，書店童書區走舒適路線。（黃國峰攝）

被定位於全台最奢華影城的「秀泰影城台中文心店」，8日宣布正式開幕，開幕二日推出「電影票全面99元的優惠」，使現場出現排隊搶購人潮，台中市長林佳龍表示，影城的開幕，將使台中電影工業更上層樓，並強調市府將持續努力，打造台中成為電影友善城市。

秀泰集團董事長廖治德肯定林市長上任後，強化全市均衡發展，亦深耕地方與掌握民眾需求，全力打造台中成為國際大都市，對於林市長的建設與施政方向相當認同。

台中市長林佳龍表示，台中市積極發展電影產業，透過一系列的政策及預算執行實踐，但最重要的仍是要有足夠的觀影人口，好的影城可吸引更多人來看電影，秀泰影城以新穎及最高檔的方式呈現，相信可帶動未來台中的影視音產業蓬勃發展。

台中文心秀泰影城，不僅是中市南屯區首座大型複合式影城、內部有16間影廳外，更結合「電影」、「娛樂」、「餐飲」、「時尚」打造複合式商場，並採歐式華麗的設計風格，引進進口電影設備，以頂級飯店式概念打造影城環境，帶給民眾豐富多元的娛樂消費服務。

(中時 )