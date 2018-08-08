孩被逼為母彈琴 向娃送女到日本被說狠

2018年08月08日 19:21 時報周刊 林彥君

向娃的女兒遺傳到她的一雙長腿。（向娃提供）

向娃的新歌〈叫我辣媽〉MV8日上架。（YouTube）

向娃有個26歲的女兒，8日父親節，她感慨在2012年和老公離婚後，在這段時間母代父職，所有事情都靠一個人處理，真的很辛苦。而她唯一的女兒，現在在日本外商公司上班一年多，她希望女兒能返台多陪伴她，但女兒意願不高，她說：「我擔心自己年紀大，不能常到日本看她，我不在乎女兒薪水高低，問她『是不是可以回來陪我』？」但她的女兒當時僅回覆她：「我要再看看」。

向娃表示，當初懷女兒時，因面臨血崩導致早產，所以和女兒相知相惜，她說：「因前置胎盤需要緊急開刀生產，我血崩生下她，我們是生命共同體。」但向娃卻在女兒大學前，把女兒送到日本讀語言學校，之後在日本完成大學學業，她說：「我規定女兒一年只能回台灣一次，我要讓她獨立，身邊的人都認為我很狠。」

她透露在年輕時出國作秀，因書讀不多，英文菜單都看不懂，於是她告訴自己要讓女兒加強語言能力及才藝，他在女兒幼稚園中班時，她買鋼琴讓女兒彈，一直到女兒國中時，突然跟她說：「我從沒喜歡過，我是為你而彈，你在逼我做你想做的事」，於是決定放手讓女兒選擇想做的事，唯一不退讓的是讓女兒學英文，最近女兒還跟她說：「媽媽，謝謝你以前逼我，讓我拿到獎學金，還能在外商工作。」

(時報周刊)