區公所辦大目降學講座 保存家鄉文史

2018年08月08日 19:33 中時 李其樺

1956年由農復會攝影家楊基炘拍攝的大目降牛墟照片。（李其樺攝）

1956年由農復會攝影家楊基炘拍攝的大目降牛墟照片。（李其樺攝）

保存下來的早期大目降糖業試驗廠照片。（李其樺攝）

新化區公所與在地文史學者、旅外學者合作，舉辦「新化和大目降學講堂」，即日起到年底針對大目降牛墟、大目降糖業試驗廠和在地文人作品研究舉辦系列講座，喚起更多民眾共同參與，協力保存家鄉文史。

這場由新化區公所舉辦的文史講座，講師名單陣容堅強，有在地文史工作者，也有新化子弟學成回饋鄉里，包括作家楊逵後代楊建、台師大退休教授蔡錦堂和李勤岸、前西勢國小校長曾進發、在地文史工作者施進發和康文榮等人。

康文榮表示，先前作地方策展發現不少早年的老照片亟需整理，舉辦大目降學系列講座，除了有別以往的活動，能夠用更深入的方式向民眾介紹新化歷史，也考慮未來台南市可能會區域合併，屆時「新化」地名將成為歷史，希望藉著講座來保存在地歷史和人文記憶。

長年關注新化歷史的新化中正老街咖啡店老闆施進發表示，新化早年有不少珍貴的人文建設，其中早年大目降牛墟最興盛時曾有超過1千頭牛隻，至今雖然不復在，不過還能看到1956年由農復會攝影家楊基炘拍攝的一張位於牛墟前的老照片，邀請民眾一起尋找牛墟寫真的影中人。

「新化和大目降學講堂」從8月18日起在楊逵文學館開始，9月14日、9月21日、9月29日則在新化教會松年大學；10月20日邀請楊建、蔡錦堂、李勤岸教授在楊逵文學館館慶當天開講。11月和12月也將舉辦系列講座，竭誠歡迎民眾一同走過大目降的時光走廊。

(中時 )