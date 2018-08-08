老婦人遭騙神色異常 景美所員警苦口婆心勸阻

2018年08月08日 20:36 中時 謝明俊

家住北市文山區的一名婦人，日前接獲詐騙集團行騙電話，假稱婦人涉及刑事案件，要求婦人提供年籍資料以及郵局帳號，以便列管，婦人被嚇全部說出後，跑到景美郵局查詢帳戶是否出問題，郵局志工發現婦人神色不對，陪同婦人前往旁邊的文山二分局景美所報案，警方當場揭穿是詐騙伎倆，婦人才鬆了一口氣。

日前，一名郵局志工帶領著一名神色慌張的婦人走進文山第二分局景美派出所，警員林家瑩及尤嵩元見狀上前關心，婦人表示接獲偵查機關的電話，指控她涉及刑案情節重大，要求監管其郵局帳號。

婦人表示，她接到一通自稱「偵二隊」來電，指她涉及刑事案件，要求提供年籍資料及家庭狀況等資料，她當下感到倉皇失措，便不疑有他的將資料如實提供給對方。對方接著謊稱婦人涉及刑事案件且情節重大，要求其提供郵局帳戶及密碼等以利監管。

婦人信以為真，隨後趕往景美郵局詢問時，郵局姚姓志工發現婦人神色慌張且全身顫抖，於是立即帶著婦人前往景美派出所尋求警方協助。林、尤二員見到該名婦人全身發抖，先安撫不安的情緒，等婦人情緒稍平靜時，便告知這是詐騙集團慣用的術語，並提供防制詐騙宣導單，將慣用詐騙手法告知婦人，提醒勿受騙。當婦人聽完二員細心的解釋後，終於如釋重負般的露出微笑，並慶幸自己未讓詐騙集團得逞，更對員警的協助表達感激。

文山第二分局特別呼籲，檢警調等單位處理司法案件，如有需要涉案人到案說明係以通知書通知。民眾若有疑慮應及時撥打「110」通報警方派員處理，或撥打「165」反詐騙諮詢電話諮詢，多一分的求證，將少一分的受騙。

(中時 )