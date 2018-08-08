民間辦「屁股夾香蕉競行賽」 力挺台灣農民

2018年08月08日 19:37 中時 呂妍庭

嘉義縣鹿草鄉「日和製冰部」將在18日舉辦一場「屁股夾香蕉競行賽」，當天參賽者要用屁股夾假香蕉競走。（呂妍庭攝）

嘉義縣鹿草鄉「日和製冰部」將在18日舉辦一場「屁股夾香蕉競行賽」，當天參賽者要用屁股夾假香蕉競走。（呂妍庭攝）

嘉義縣鹿草鄉「日和製冰部」業者汪荷婷為以另類的方式喚起民眾對農產品產銷失衡議題的重視，決定在8月18日舉辦一場「屁股夾香蕉競行賽」，廣邀民眾不計形象，夾著假香蕉比速度、比技巧，所交報名費扣除必要開支，全用來購買農產品，以另類行動挺台灣農民。

汪荷婷說，當初香蕉價跌，看到農民心血被銷毀，讓他們看了很心疼，加上看到日本類似的影片，決定企畫一場結合認購水果，同時兼具趣味競賽的屁股夾香蕉公益活動，開放報名至今，已有10組人報名， 4人一組報名參賽，每組當天都可以帶回一大袋農產品，前3名還有獎金。

汪荷婷說，參賽民眾必須把香蕉模型夾在屁股上行走，約繞行籃球場半圈再交給下一位隊員，哪一組走得最快就勝出，透露除網友詢問度高，還有日本網友看到，也想趁來台旅遊時報名參加。

汪荷婷很感謝眾多好友和店家幫忙，大家出錢出力，共同成就一件好事，像友人的「紅內褲影像工作室」還義務拍攝宣傳影片，行銷公益活動也拍出鹿草景點，而18日下午第一屆屁股夾香蕉競行比賽結束後，所有經費使用都會公布在「日和製冰部」的粉絲專頁上。

(中時 )