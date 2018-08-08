曾國城喜收父親節卡片 兒女感謝教中文

2018年08月08日 19:47 中時 洪秀瑛

曾國城和蔡燦得提前歡慶情人節。（果陀提供）

曾國城和蔡燦得在遊艇上宣傳舞台劇。（果陀提供）

曾國城今和蔡燦得宣傳主演的舞台劇《徵婚啟事》，提到父親節，他說兒女念外僑學校，女兒雖然小二，但中文能力只有小一程度，他覺得字美很重要，自己的興趣也是中文，所以常教一對寶貝練字，孩子出國去夏令營，連中文作業也帶著。

他有時收工已半夜1、2點，回家還會批改兒子作業，讓他們早上就可以看到成績，他說女兒寫字寫得漂亮被稱讚後，現在對中文更有興趣，現在自己會學成語、查字典。他覺得女兒貼心，因為開始會觀察父母需要，最近常主動開口說要幫他按摩，今天父親節，兒女在卡片上還特別感謝他教他們中文呢。

曾國城這次在果陀劇場重演李國修經典舞台劇《徵婚啟事》，分飾15角，化身不同風格男子與蔡燦得展開邂逅，求愛求出心得。為了8月24、25日高雄至德堂的二度加演，兩位主角今在要價2億的豪華遊艇上舉行宣傳記者會，提前共度七夕情人節。曾國城也宣布自創的麵類品牌將加碼贈送《徵婚啟事》台中、高雄加演場次所有觀眾1人1包，讓戲劇與美食結合，帶來不同感受。

2018年 幸福加演場！

台中 中山堂

2018/08/10（五）19:30 *即將完售

2018/08/11（六）14:30 *即將完售

高雄 至德堂

2018/08/24（五）19:30 *特別加開

2018/08/25（六）14:30 *特別加開

購票請洽 兩廳院售票系統 或 果陀劇場

(中時 )