藍鈞天2歲女兒探班！李天柱為「她」紅了眼眶

2018年08月08日 19:45 中時 林淑娟

故事工廠《小兒子》演員、編導一起過父親節。（故事工廠）

藍鈞天的老婆帶著女兒探班。（故事工廠）

李天柱看女兒的祝福影片。（故事工廠）

李天柱看女兒的祝福影片。（故事工廠）

李天柱看女兒的祝福影片感動落淚。（故事工廠）

《小兒子》舞台劇正緊鑼密鼓為9月7日在台北城市舞台的首演場密集排練，適逢父親節，劇團驚喜安排編導黃致凱老婆帶著一歲半的小兒子、藍鈞天老婆Fiona帶著兩歲女兒到排練場給爸爸探班；李天柱遠在英國唸研究所的女兒也捎來秘密錄製的祝福影片，令他感動萬分，邊看邊紅了眼眶。

李天柱在《小兒子》舞台劇裡飾演一位罹患失智症的父親，劇外他依然是演員們最敬重的大前輩。在父親節這天，劇團特地準備了花語為「勿忘我」的星辰花獻給他，希望在他的生命旅程中，能夠留下因為《小兒子》這個作品而相識相惜的彼此，永遠記住彼此相處的每一刻。製作人更偷偷聯繫他在英國唸研究所的女兒，請她秘密錄製一段祝福影片獻給爸爸，李天柱看到影片時相當意外，女兒既真誠又思念的話語令他不禁紅了眼眶，事後還不忘追問製作人「她什麼時候錄給你們的呀？」愛女之情溢於言表。

李天柱透露，女兒從小很自律從沒讓他操過心，去年女兒在台灣打工領了第一份薪水，想孝敬他和老婆去吃龍蝦大餐，他因為捨不得女兒花錢，一度堅持點便宜的餐就好，差點讓女兒淚灑餐廳，最後他還是順了女兒的心意，父女關係相當緊密。

有女萬事足的藍鈞天則笑稱「比起兒子，我更喜歡女兒。」兩歲的女兒第一次來探班，陌生環境讓她不安哭了起來，他一把抱起女兒到旁邊哄著，藍鈞天坦言，女兒的出生讓他更能體會為人父母的內心世界，劇本裡有一段爸爸失智後以為兒子不見的段落，他說：「我開始能理解那一種忘記的恐懼，每次讀到這段眼眶都濕濕的。」

首次演出舞台劇的他，壓力極大，他要求自己背出每個場次的出場序與台詞，無論在家還是在工作，一有空檔就從頭開始默背，反而因此忘東忘西，出門買菜卻忘了把菜拿回家，他開玩笑說：「還好不會忘記把女兒帶回家。」

編導黃致凱接下改編《小兒子》舞台劇的任務緣起於他剛滿一歲半的小兒子，當時監製蘇麗媚鼓勵他，「你生了一個小兒子，我們就來做《小兒子》吧。」黃致凱表示，創作工作需要高度專注，在小兒子出生後，工作的時間不由得被碎片化，必須在工作與家庭中找到平衡，「我也想藉由這個作品重新檢視自己，重新去感受從『兒子』變身為『人父』的每一個珍貴片刻。」

故事工廠第7回作品《小兒子》由編導黃致凱改編自華文界重量級作家駱以軍同名散文集，邀來金鐘影帝李天柱領銜演出一位逐漸老去失智的小說家父親，父親的小兒子由藍鈞天與吳定謙共飾一角，以及劉珊珊、蔡亘晏、郭耀仁、朱家儀、林東緒、陳玄家、楊棟清等實力派演員共同參與演出。

(中時 )