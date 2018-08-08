金門買陸水「貴」了？縣府：沒這回事！

大陸通水金門，水價引起熱議，縣府今天澄清「尚屬合理！」（李金生攝）

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中時
大陸通水金門，估計將有10萬噸進入田埔受水池。（中天新聞李俊龍空拍）

大陸晉江通水金門，縣府今（8）日表示，每噸水折合新台幣9.86元的價格，包含未來30年抽水站與管線等設施操作維護管理費用，屬「專管專供」並經雙方議定，且是在中央核定的價格區間以內，因此尚屬合理。

連日來，大陸通水金門的價格每噸折合新台幣9.86元，遭立委王定宇認為不合理，質疑大陸並沒有照顧金門人。縣府今晚發布新聞稿，提出針對性的說明和澄清。

縣府也表示，縣議長洪麗萍於本5日率團出席在大陸晉江舉辦的通水典禮時，曾當場向國台辦主任劉結一提出請求：「希望水費方面能夠再加以調降，給予金門鄉親再多一點優惠。」 縣府認為這是金門人的一致心聲，將持續再向大陸爭取。

縣府指出，依據2014年8月行政院核定的資料顯示，有關金門湖庫及海淡場之處理成本如下：1、金門本身的湖庫水，因原水水質不佳，經過高級處理後，每噸水成本約58.69元。2、目前日產4000噸的海淡水，每噸水成本約73.1元，加計台電發電成本之虧損補貼30元（1噸海淡水約耗電4度），成本將高達103.1元。3、由台灣本島台中運水至金門每噸成本近700元，且每趟耗時3天，運量約僅3000噸。

縣府強調，根據中央的評估數據，金門自大陸引水的成本相較海淡及湖庫水的成本為低，並非如外界所質疑買到貴的的水，也希望外界多關心金門其他的民生與經濟發展課題，給金門更多發展的機會，讓金門更進步繁榮。

(中時 )

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