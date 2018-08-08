譚詠麟「銀河歲月40載」9月登台北小巨蛋 門票開賣

2018年08月08日 19:52 旺報 廖慧娟

譚詠麟9月將在台北小巨蛋舉行「銀河歲月40載世界巡迴演唱會台北站」，將成為「台北小巨蛋歷來個人演唱會最高年級的藝人」，也是「台北小巨蛋史上最高資歷的華人流行音樂歌手」。

因為歌壇資歷深，唱功一流，為人豪爽，譚詠麟被尊稱「校長」，是香港樂壇的神級人物，當年同期的音樂夥伴如今早已退休或離開。譚詠麟表示：「我常常說樂壇5年一代，歌迷5到6年換一代，一直以來我比較幸運，全程我都參與，每一個5年都有參與，已經經歷8個年代。『銀河歲月40載』 的演出一直在巡迴演出，此次來台灣開演唱會，圓了我多年以來最重要的心願。」

阿倫表示非常感念台灣歌迷，為此，他為歌迷特別準備了一份歌單，1/3都是超強爆發串燒金曲，舞曲情歌傳唱大街小巷帶動流行樂風，此外，唱會舞台設計、造型服裝都將在台灣全新製作，希望給歌迷一個很特別及有愛情故事的演唱會：「這次的演唱會讓我特別的期待與開心，回到最愛的地方與老朋友們見面，過去在台灣的回憶讓我點滴在心頭，到時候就像是老友聚會，我們一起舞上台下唱著歌，當然還有新朋友們，我要滿足不同世代的樂迷，也不斷和新一代歌手合作，這是我必須堅持的努力方向!台北場會有台北專屬的特別嘉賓A-Lin，我們會台上合唱。我已經等不及九月十五日在台北小巨蛋和大家見面！」

主辦的寬魚國際執行長「寬姐」邱瓈寬笑說，等了40年，終於等到「校長」譚詠麟來台，給大家「愛的教育」，讓大家滿滿的感受愛，與情歌的威力。

「2018譚詠麟銀河歲月40載世界巡迴演唱會台北站」

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(旺報 )