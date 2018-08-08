台北》夾殺柯Ｐ卻成反效果？ 林濁水：天然獨世代最在意的事是…

2018年08月08日 20:19 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

年底台北市長選情激烈，綜觀各陣營現狀，國民黨台北市長參選人丁守中曝光率仍不足，民進黨台北市長參選人姚文智民調持續墊底，兩大黨甚至有默契地都選擇打統獨牌，林濁水今在網路平台投書，認為兩大黨共推的策略不只達不到夾殺柯文哲的目的，反而造成了把柯文哲往上推昇的效果，關鍵在於「年輕一代認為維持兩岸和平關係和台獨應該並行」。

前民進黨立委林濁水今在《雅虎》投書，稱台北市長選戰，兩大黨都陷入困境，為了將選舉主軸拉回掌控，很有默契的都選擇打兩岸牌，力圖將選戰拉到傳統藍綠對決，來打壓柯文哲的白色力量。

林濁水解釋，丁守中自1990年來當了6屆立委，但是想法卻從未與時俱進，對北市的統獨立場仍舊停留在1990剛選立委時，當年選民對台獨支持度僅5%，選舉訴求反台獨是一個很好的選票來源，但過了這麼久時間，仍主打反獨，是不知今夕是何年?雖然北市選民結構一向藍大於綠，但若主觀認為台北已「統大於獨」，說明丁對北市選民訴求變化「太不了解」。

林濁水強調，雖然丁打統獨牌不明智，但不表示民進黨就是有理智。民進黨認為柯文哲太親中，想藉台獨來打丁和柯不是一舉兩得?林濁水感覺，這樣與丁守中恐相差無幾。

林濁水說，在民調上，柯文哲的支持者，大多數年紀都在35歲以下，而這年齡層正是民進黨所謂「天然獨世代」，與老台獨相比，「年輕一代認為維持兩岸和平關係和台獨應該並行」，所以柯文哲既講兩岸一家親，又不接受九二共識，也不接受一中原則，這樣的態度相對符合他們的立場。

林濁水認為，台北市政治版圖藍大於綠，這沒問題，若就以此類推成統大於獨。事實上卻相反。由於市民教育水準一般最高，又和國際及大陸往來最頻繁，因此對國家主權的觀念最淸楚。

林濁水提到，前陣子美麗島電子報也發現「台北市民是全台灣最不願意在一中原則之下和大陸談判」的，選民關鍵明顯在於不相信民進黨的執政能力，與統獨無關。林濁水也感慨，如今台北市民的統獨觀念，已經走到兩大黨相當費解的新世界了，兩大黨共推的策略不只達不到夾殺柯文哲的目的，反而造成了把柯文哲往上推昇的效果。

(中時電子報)