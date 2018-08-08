陸興建中核電廠達17座 數量居全球第一

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旺報

截止2017年底，全球共有30個國家擁有447台運行的核電發電機組，發電量占全球發電總量的10.6%。其中美國是全球最早開發民用核電站的國家之一，目前擁有數量最多的核電機組，達到99台；其次是法國58台、日本42台，大陸37台排名第四。再來則是俄羅斯35台、南韓24台。

儘管大陸已運行的核電機組排名全球第四，但目前全球興建中的核電機組，大陸以17台領先全球，遠多於排名第二的俄羅斯8台、美國5台、南韓4台、日本3台和法國1台。

大陸核電工業日新月異，也以先進的技術和多個國家合作，並協助多國興建核電廠。今年6月，大陸和俄羅斯決定將合作建設田灣7、8號機組及徐大堡3、4號機組，採用俄羅斯設計的VVER-1200/V491型反應爐裝置，將配備大陸國產發電機組。同樣在6月，廣東台山核電1號機組首次並網發電成功，成為全球首台實現並網發電的EPR三代核電機組。

大陸核電業者不但和各國合作新建核電廠，近年來中廣核還在中東、歐洲、非洲、東南亞等地推動「華龍一號」出海，並在大陸國內推進「華龍一號」批量化建設。中廣核董事長賀禹表示，出口一座「華龍一號」核電站，相當於出口200架商業客機，並將帶動大陸裝備製造業5400多家企業「走出去」，不斷提升「中國製造」和「中國智造」的影響力。

(旺報 )

大陸中廣核集團 六大核電基地9月…

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