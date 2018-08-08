毒蟲缺錢 竟偷蜂箱上網拍賣

善化分局偵查隊鎖定連姓男子涉有重嫌，除了依法拘捕，在柳營與新營2處查扣42個蜂箱，市價約42萬元。（李其樺翻攝）

友善列印
中時

臺南市43歲連姓男子有吸毒、竊盜前科，今年1月出獄後因為找不到工作，竟重操舊業，在臺南市各地尋找蜂箱偷竊，警方昨（7）日破案逮捕連嫌，並查獲至少42件蜂箱，將擴大清查是否還有其他受害蜂農。

警方表示，新市區日前一名蜂農所養殖蜂箱遭竊，且連蜜蜂一起偷走，擔心蜜蜂因不會照顧而死亡，蜂農急忙向轄區分駐所報案。

被害蜂農向警方表示，在臉書社團「蜜蜂買賣園地」發現有人公開兜售蜂箱，蜂農看到後主動與連姓男子連繫，約定時間看蜂箱，結果發現自己被偷的蜂箱卻在其中，雖然蜂箱被重新油漆改造，但蜂農早在蜂箱外殼均私做記號仍可辦別，因此不動聲色向善化警分局報案。

善化分局偵查隊鎖定連姓男子涉有重嫌，昨天上午持搜索票前往連嫌住處搜索，並當場查獲安非他命2小包與吸食器1組及子彈6顆。隨後分別在柳營與新營2處查扣42個蜂箱，市價約42萬元。現場群蜂飛舞圍繞著偵查隊幹員，均不敢輕舉妄動，還好蜂農以專業噴霧罐將蜜蜂控制得宜不致被叮。

警方調查，連嫌今年1月出獄後，因找不到工作，才重操舊業開車在臺南市各地尋找蜂箱偷竊，偷來的蜂箱則堆放在柳營及新營地區的高鐵橋下置放，等待買主上門販售，但還沒賣出就遭警方逮捕。

警方先後通知4名蜂農前來領回被偷的蜂箱，不排除還有更多受害人，將擴大追查幫蜂農追回被偷的蜂箱，訊後依毒品、槍炮及竊盜等罪嫌移送法辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

南機場夜市熱鬧滾滾 泉州所宣導… 見熟女排隊獸性大發 63歲密醫背…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。