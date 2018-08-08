毒蟲缺錢 竟偷蜂箱上網拍賣

2018年08月08日 20:31 中時 李其樺

臺南市43歲連姓男子有吸毒、竊盜前科，今年1月出獄後因為找不到工作，竟重操舊業，在臺南市各地尋找蜂箱偷竊，警方昨（7）日破案逮捕連嫌，並查獲至少42件蜂箱，將擴大清查是否還有其他受害蜂農。

警方表示，新市區日前一名蜂農所養殖蜂箱遭竊，且連蜜蜂一起偷走，擔心蜜蜂因不會照顧而死亡，蜂農急忙向轄區分駐所報案。

被害蜂農向警方表示，在臉書社團「蜜蜂買賣園地」發現有人公開兜售蜂箱，蜂農看到後主動與連姓男子連繫，約定時間看蜂箱，結果發現自己被偷的蜂箱卻在其中，雖然蜂箱被重新油漆改造，但蜂農早在蜂箱外殼均私做記號仍可辦別，因此不動聲色向善化警分局報案。

善化分局偵查隊鎖定連姓男子涉有重嫌，昨天上午持搜索票前往連嫌住處搜索，並當場查獲安非他命2小包與吸食器1組及子彈6顆。隨後分別在柳營與新營2處查扣42個蜂箱，市價約42萬元。現場群蜂飛舞圍繞著偵查隊幹員，均不敢輕舉妄動，還好蜂農以專業噴霧罐將蜜蜂控制得宜不致被叮。

警方調查，連嫌今年1月出獄後，因找不到工作，才重操舊業開車在臺南市各地尋找蜂箱偷竊，偷來的蜂箱則堆放在柳營及新營地區的高鐵橋下置放，等待買主上門販售，但還沒賣出就遭警方逮捕。

警方先後通知4名蜂農前來領回被偷的蜂箱，不排除還有更多受害人，將擴大追查幫蜂農追回被偷的蜂箱，訊後依毒品、槍炮及竊盜等罪嫌移送法辦。

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(中時 )