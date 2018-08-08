下一代戰車：朝向電動匿蹤化發展

2018年08月08日 20:39 中時電子報 江飛宇

與戰鬥機的換代不同，主力戰車似乎沒有太多改變，雖然俄國的T-14戰車號稱是下世代戰車，不過並沒有引起太多討論。一篇發表在defenseone的文章認為，下一代戰車的技術來自多種科技的融合，可能走向匿蹤化與電力驅動。

一連串正在成熟的技術趨使戰車出現變革，首先就是匿蹤化，這一概念並不新鮮，畢竟匿蹤戰機大家已非常熟悉，不過與匿蹤戰機是降低雷達截面不同；匿蹤戰車要降低的它的紅外線訊跡。

美國威斯康辛大學開發一種石墨烯薄片，可以極有效的遮擋熱訊號。(圖/威斯康辛大學)

戰車的引擎會散發大量的熱，因此多數的反戰車武器，多採取紅外線(IR)追蹤系統，比如美國的FGM -148標槍飛彈(Javelin)就是熱引導的。

最近石墨烯片的研究，則提供了令人興奮的機會，這種薄而簡單的材料可以遮蔽物體的熱特徵，甚至隱藏在周圍的溫度之下，而且石墨烯片薄而輕巧，不會造成戰車的負擔。

改採電力驅動也是匿蹤戰車的另一種辦法，不但可以降低熱跡，還可以降噪，一舉兩得。目前洛克希德馬丁公司正在設計大型車電池預計到2022年將可推出兩輛樣車，然而在全電動化還辦不到的當下，也可能先採用油電混合做為折衷方案。

戰車可以不被發現，但是一但開砲就很可能暴露位置。因此文章認為，匿蹤戰車儘可能不要自己先開火，而是利用先進的感應器與資訊網路，並結合新興的戰鬥機器人技術，指揮附近的火力單位來先射擊，使戰車不會在最先被發現。

不過，武裝仍是需要的，或許雷射砲與電磁軌道炮就是合理的選擇，雷射砲沒有視覺或聽覺特徵(高能雷射的光譜超過肉眼所見)，但是它的威力比較不具具有破壞性，而電磁炮有巨大的聲響，但威力強大。理想的做法是採取同軸布置，同時使用兩樣武器。

如果將這些技術結合起來，那麼戰車就不會將不會那麼脆弱，可以在戰場上獲得更大的靈活性，為不可預測的作戰提供更多獲勝的機會。雖然以上所述的科技有許多還沒有進入實用化，或許還需要十幾年才會成熟，但是現在思考下一代戰車，也有助進相關科技的進展。

(中時電子報)