友柯派大限將至！ 徐佳青曝：9月起綠營全台清理門戶

2018年08月08日 20:34 中時電子報 呂承哲

民進黨台北市長參選人姚文智選情持續低迷，甚至連擔當「母雞」角色都無法順利，黨內「友柯派」開始出現轉向尋求支持；姚文智陣營發言人洪立齊就認為，北市北市府顧問周榆修、市議員高嘉瑜應該主動退黨，引來非議。民進黨副秘書長徐佳青針對此事回應，認為此事應該由市黨部決定，她也指出民進黨會在登記結束後，將針對違紀黨員開鍘。

高嘉瑜最近幾天在其他節目上講出挺柯言論，遭洪立齊點名應該跟周榆修主動退黨，避免他們的行為讓支持者混淆。此外，北市也有民進黨籍的南港西新里長邱碧珠挺柯，被黨中央開鍘。

徐佳青在節目《鄭知道了》解釋昨日洪立齊惹出的風波，她表示，以層級來說，身為發言人，話不是自己想講就可以，主持人鄭弘儀插話指出，「那不是他自己想講的喔，是他自己想講的嗎，還是他被授意講的？」徐佳青回應，「所以這件事情就是要確認」，若真是姚文智的意見，那內部的確要好好開個會議討論。

鄭弘儀表示，在昨日節目上，他的瞭解是洪立齊的發言是被上面授意的，徐佳青說明，這樣的發言應該是要由黨務系統，也就是市黨部來指揮，針對哪一位黨員的權利限縮等，都是由市黨部、黨中央決定。鄭弘儀再問，高嘉瑜這樣的行為OK、不用處分？徐佳青說，做為一個黨提名的候選人來說，這讓人覺得有見縫插針的機會，只管自己選票，不在乎黨。

至於民進黨籍的北市府民政局長藍世聰，公開表態支持柯文哲，徐佳青只給他兩條路走：主動退黨，或是被市黨部開除，從8月27日登記開始至8月31日結束，9月起民進黨就有法源依據，啟動全國盤點、從北到南，所有違反黨紀的，在月初一個禮拜審核期間處理，連台北市副市長陳景峻也不例外。

(中時電子報)