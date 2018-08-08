凍甲需要急診？護理師蹲地忙包紮 竟遭情侶檔出言糟蹋

2018年08月08日 20:38 中時電子報 林郁庭

「台灣的醫療資源真的便宜又方便，但也不是這樣糟蹋人」，近日有網友不滿表示，陪家人在醫院急診室看到令她生氣的一幕，指出情侶兩人因「凍甲」回診就醫，卻在護理師包紮上藥的過程中，情侶檔一直找碴，還越嗆越大聲，讓在一旁的原PO聽了越氣，不禁想幫喊：「直接剁掉！」

這名網友陪家人到醫院就診，目睹醫生告知男患者，待會由護理師幫忙他凍甲傷口換藥，男患者女友竟問：「那個傷口發炎不用挖掉嗎？」當醫師提醒病患要穿拖鞋保持透氣，女友又回：「沒辦法，他平常的工作沒辦法穿拖鞋」。

後來由一位戴口罩的女護理師蹲著幫男患者上藥包紮，男患者中途突然質問：「只是這樣擦藥而已？」護理師表示會幫他重新換藥包紮，接著男患者又對戴著口罩的護理師說，「欸～妳看起來今天心情很不好喔！」而且後來還越講越大聲，鬧到先前幫他看診的醫師也上前解釋一番，才又去忙別的病患。

原PO敘述，情侶檔包紮完傷口後還捨不得離開，女友跟護理師說，因為男的還沒洗澡所以要拿一些紗布回家，護理師提醒請他們自行到藥局買紗布，女友仍不斷索討。結果索討紗布不成，男傷患竟惱羞大吼：「好了！不用跟那種人講那麼多，她聽不懂話」。原PO表示，聽到這一句話，她已經火大地往情侶檔兩人走去，當下真想破口大罵這兩位，因為「醫護人員不是這樣被糟蹋對待的！」

護理師遭到找碴的文章一PO出，讓許多網友看了也都火大，紛紛怒譙「發炎的不是傷口，是腦袋！」、「剁掉啦！還包個屁」、「有錢急診沒有錢買紗布」、「醫療業不是服務業！就連服務業也不是這樣給你糟蹋的」，但也有不少人歪樓，「 我只注意到藍色內衣」、「女的身材不錯」。

(中時電子報)