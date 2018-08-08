麥寮電廠盡力減低空汙 投資天然氣發電

2018年08月08日 20:42 中時 廖德修

台塑六輕麥寮廠區電力系統可分為汽電共生、獨立電廠、風力發電3部分，其中獨立電廠（麥寮電廠）裝置容量1800MW，發電量全部售予台電。由於使用燃煤發電，素來被中部環保團體詬病，認為是當地的主要汙染源。未來麥電將朝改善空汙與興建立天然氣發電廠兩個目標前進。

麥寮電廠廠長陳禮民表示，麥電是第一家採用超臨界壓力鍋爐的電廠，不僅效能較好，排汙量也較台電的亞臨界機組理想。未來還將投資30億元改善環保設備，主要是購置溼式靜電集塵器，以及減低氮氧化物、硫氧化物以及粒狀物等相關設備。11月起麥電二號機就會開始使用溼式集塵設備，預估可降低25％排煙狀況。

另外，民眾常因看到廠區巨型煙囪排放白煙，就認為台塑又在肆意製造汙染，其實這是一種視覺上的錯覺。而為了消除這種白煙視覺汙染，台塑打算在每煙囪裝置煙氣換熱器，將脫硫後的白煙加熱，就可徹底解決白煙現象，預計在2020年至2021年全部完成。

麥寮電廠使用煤為燃料，為避免裝卸和使用時產生揚塵，台塑很早就在六輕興建多座儲煤小巨蛋，每座造價4億元，還有長形煤倉2座。

陳禮民說，以功能性而言，小巨蛋式圓型煤倉運作較方便，缺點是無法擴建，長型煤倉則容易改建。

而且從載煤船進港起，從卸貨、運送至儲煤倉，再送到發電廠，都透過連綿不絕的大型封閉式輸送帶，以免產生大量揚塵汙染空氣。同樣用煤當燃料的台中火力發電廠，目前才在興建室內貯煤場，以往露天儲煤，造成的空汙往往讓居民詬病不已。

按照目前蔡政府的能源政策，2025年將開始實施非核家園，天然氣發電佔比提升至50％，台塑也打算在麥寮廠區投資270億至300億興建天然氣發電廠，預計裝置兩部90萬千瓦的機組，但這牽涉到土地、合約、電價等3個關鍵要素，必須先與經濟部、台電敲定後，才能進行下個動作；台塑畢竟是民營企業，不能冒太大的經營風險。

此外，麥電的合約將在2025年到期，屆時燃煤發電佔比已降至30％，光是台電自己的煤電廠就佔滿了，可能再無餘裕留給麥電使用。也因此，麥電當局擔心屆時將被迫停止營運。但因麥電就在麥寮港旁，運煤船進港卸載方便，對於降低運煤費用幫助很大，發電成本也比較低，可平衡國內因天然氣發電所增加的電價，不宜率爾關廠停機。

(中時 )