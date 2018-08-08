大陸爆發非洲豬瘟 林聰賢巡視桃機檢疫

2018年08月08日 20:44 中時 陳麒全

工作人員在管制區內南側入境長廊設置消毒毯，並噴灑消毒劑。（陳麒全攝）

林聰賢強調，大陸爆發的非洲豬瘟具高傳染性、高致死性，沒有藥物可以治療，呼籲全民提高警覺。（陳麒全攝）

大陸出現非洲豬瘟疫情。農委會主委林聰賢8日下午巡視桃園機場檢疫程序流程，並呼籲國人提高警覺，不要攜帶肉類及動物產品回國，防堵病毒入侵，確保國內養豬產業健全。

林聰賢8日下午到桃園機場第2航廈視察，首先到出境大廳向出國旅客分發防疫傳，接著轉往管制區內南側入境長廊，檢視地上設置的消毒毯，觀看工作人員如何噴灑消毒劑，以及入境旅客通過情形，最後一站到入境海關檢查室，觀察領犬員帶領檢疫犬檢查旅客攜帶的行李的方式，探查是否有肉類等禁止攜帶物品。

林聰賢強調，大陸爆發的非洲豬瘟具高傳染性、高致死性，沒有藥物可以治療。呼籲全民提高警覺，不要攜帶肉類及動物產品回國，也不要走私動物入境，養豬業者出國不要參訪國外的畜牧場，全力防範病毒入侵，確保國內養豬產業健全。

林聰賢表示，目前已經協調財政部關務署、內政部移民署、航警局等單位，共同加強檢疫措施，包括從大陸入境的畜牧業者列為注檢對象，下機後加強消毒。入境航班的飛機餐廚餘，全部銷毀，進入全國進入全面戒備防堵。

(中時 )